NFL anuncia fechas y sede del Draft 2027 en Washington D.C.

La National Football League confirmó que el Draft 2027 será del 29 de abril al 1 de mayo con eventos en el National Mall y actividades masivas

La NFL anunció el jueves las fechas y detalles del Draft de la NFL 2027, que se celebrará en Washington, D.C. durante tres días, iniciando el jueves 29 de abril y concluyendo el sábado 1 de mayo.

El presidente Donald Trump anunció el 5 de mayo de 2025 que el Draft 2027 se realizaría en la capital de Estados Unidos, específicamente en el National Mall. En aquel anuncio estuvo acompañado por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, el propietario de los Commanders de Washington, Josh Harris, y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser.

La NFL detalló que el evento se desarrollará en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. El National Mall será el eje principal, frente al Capitolio, mientras que la NFL Draft Experience se extenderá por Pennsylvania Avenue entre las calles 3 y 7, además de otras zonas del perímetro del área.

Récords de asistencia y sedes históricas del Draft

La NFL recordó que el Draft celebrado en Pittsburgh estableció un récord de asistencia con más de 805,000 aficionados, mientras que en Green Bay 2025 acudieron más de 600,000 personas.

Washington no había sido sede del Draft desde 1941, cuando se realizó en el hotel Willard. En sus inicios, el evento fue fijo en el Radio City Music Hall de Nueva York antes de comenzar su rotación de sedes en 2015.

La liga también confirmó que el Draft 2028 se llevará a cabo en Minneapolis.

Experiencia para aficionados y actividades gratuitas

La liga informó que habrá múltiples actividades gratuitas para los aficionados durante los tres días del evento, incluyendo experiencias interactivas, exhibiciones inmersivas y fotografías con el Trofeo Vince Lombardi.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL para negocios de clubes, asuntos internacionales y eventos globales, destacó en un comunicado que la capital estadounidense ofrecerá un escenario “icónicamente estadounidense” para recibir a aficionados de todo el mundo.