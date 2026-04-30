Anuncian Los Alegres del Barranco concierto en Arena Guadalajara

La agrupación Los Alegres del Barranco confirmó su regreso a Guadalajara con un concierto programado para el próximo 15 de agosto de 2026 en la Arena Guadalajara, en lo que representa uno de los movimientos más observados dentro del regional mexicano tras la controversia que marcó su trayectoria reciente.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el grupo lanzó una invitación directa a sus seguidores:

“Gente de Guadalajara, Jal., nos volvemos a ver este próximo 15 de agosto… Vayan apartando su boleto para que no se queden fuera”.

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Dos fechas clave: Guadalajara y Ciudad de México

Además del concierto en Jalisco, la agrupación también confirmó una presentación previa en la Arena CDMX, programada para el 7 de agosto de 2026, ampliando así su regreso a dos de las plazas más importantes del país.

La venta de boletos ya se encuentra activa a través de plataformas oficiales como Superboletos, por lo que se espera una alta demanda, especialmente en Guadalajara, considerada una de sus plazas más fuertes.

Prepárate para cantar, brindar y sentir cada acorde con Los Alegres del Barranco. 🤠🪗



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Un regreso marcado por la polémica

El retorno de la agrupación ocurre en un contexto inevitablemente ligado a los hechos de 2025, cuando durante una presentación en el Auditorio Telmex proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El episodio derivó en una investigación por presunta apología del delito, lo que generó consecuencias inmediatas:

Cancelación de conciertos

Retiro de visas en Estados Unidos

Congelamiento de cuentas bancarias

Restricciones de movilidad en Jalisco

El proceso legal concluyó con un acuerdo que permitió suspender el caso bajo ciertas condiciones.

Como parte de ese acuerdo, Los Alegres del Barranco se comprometieron a modificar el contenido de su música.

Entre las medidas destacaron:

La creación de un tema con enfoque preventivo

Participación en actividades dirigidas a jóvenes

Eliminación de contenidos que pudieran interpretarse como apología

De este proceso surgió la canción “Es mentira y fantasía”, con la que buscaron marcar distancia respecto a la polémica.

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