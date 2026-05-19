Anuncian plan hospitalario con inversión de $181,000 millones

El gobierno de Claudia Sheinbaum destinará $181 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura hospitalaria del país durante el actual sexenio, como parte de un plan nacional que busca ampliar la capacidad de atención médica y reducir el rezago en servicios de salud.

El anuncio fue realizado este martes en Palacio Nacional durante la conferencia matutina, donde el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, presentó el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria.

El proyecto contempla la construcción de 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones o modernizaciones de unidades médicas en todo el país.

“Esto representa para todas las mexicanas y mexicanos una inversión de 181 mil millones de pesos que serán ejecutados durante esta administración”, informó Clark.

Más de 9,000 camas nuevas

Como parte del programa, el gobierno federal proyecta la incorporación de 9,139 camas hospitalarias adicionales entre 2024 y 2030 en instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el crecimiento hospitalario previsto superará lo realizado en administraciones anteriores.

“Vamos a cerrar el sexenio con nueve mil 139 camas adicionales en las tres instituciones de salud”, señaló.

Con esta expansión, México pasará de 96 mil 966 camas hospitalarias a más de 106,000 al final del sexenio.

Durante la presentación, Eduardo Clark sostuvo que entre 1982 y 2018 el crecimiento hospitalario fue insuficiente frente al aumento de la población, particularmente en el IMSS.

Explicó que entre 1983 y 2018 únicamente se construyeron alrededor de 4,300 camas nuevas en esa institución, mientras que entre 2019 y 2030 la cifra ascenderá a cerca de 12,000 camas.

“Estamos incrementando al doble la velocidad del crecimiento y la capacidad resolutiva para atender a más mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Comparan cifras con gobiernos anteriores

El subsecretario detalló que durante el sexenio de Felipe Calderón se construyeron 5,308 camas hospitalarias y en el de Enrique Peña Nieto 3,906.

En contraste, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sumaron 7,404 camas, aun con la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

La mandataria federal defendió los resultados alcanzados en el sistema público de salud y respondió a quienes critican el modelo IMSS-Bienestar.

“Se construyeron más camas en el periodo del presidente López Obrador que en los dos sexenios anteriores, con todo y pandemia del COVID”, afirmó.

Hospitales nuevos y ampliaciones

El plan contempla 50 hospitales completamente nuevos, los cuales aportarán 6,364 camas.

Además, 47 hospitales recibirán ampliaciones mayores para sumar mil una camas más y 55 hospitales antiguos serán sustituidos o modernizados, agregando otras 1,774 camas.

Las autoridades señalaron que algunos hospitales que serán reemplazados tienen más de un siglo de antigüedad.

El gobierno federal informó que los proyectos estarán distribuidos en todas las entidades federativas, priorizando las regiones con mayor rezago en infraestructura médica.

Estados como Chiapas y Oaxaca figuran entre los que tendrán más obras hospitalarias.

“Es un plan que hemos hecho sectorialmente para asegurar que reducimos las desigualdades de acceso a la salud”, indicó Clark.

Ya operan 29 proyectos hospitalarios

Las autoridades federales informaron que ya fueron concluidos 29 proyectos hospitalarios durante el inicio de la administración.

Estas obras incluyen siete hospitales del IMSS, 18 del IMSS-Bienestar y cuatro del ISSSTE, que en conjunto suman 1,320 camas nuevas ya en funcionamiento.

“Estamos muy contentos de poder anunciar este plan y darle seguimiento para que los mexicanos vean cómo se van construyendo los hospitales de esta administración”, concluyó el subsecretario.

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