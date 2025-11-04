Cerrar X
Coahuila

Anuncian Festival del Tamal y Atole Norteño 2025 en Saltillo

El evento busca fortalecer las tradiciones gastronómicas locales y promover la identidad culinaria de la región, ofreciendo una variedad de tamales

  • 04
  • Noviembre
    2025

Integrantes del Grupo de Cocineras Tradicionales de Saltillo anunciaron la realización del Festival del Tamal y Atole Norteño 2025, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con la coordinadora del grupo, Rocío Flores Castillo, el evento busca fortalecer las tradiciones gastronómicas locales y promover la identidad culinaria de la región.

“Queremos agradecer profundamente la presencia de los medios de comunicación, así como el apoyo de las autoridades municipales y estatales que hacen posible la realización de este evento”, expresó.

Aseguró que el festival reunirá diversas recetas tradicionales.

“Habrá una gran variedad de tamales y atoles elaborados con recetas que han pasado de generación en generación, además de nuevas propuestas que reflejan la riqueza gastronómica del norte de México”, señaló.

Flores Castillo destacó que el festival representa un espacio donde las tradiciones culinarias se preservan y se transmiten.

“Cada tamal y cada atole son parte de una historia, de una memoria colectiva que nos une como comunidad”, dijo.

La cocinera tradicional Celia Zapata Aguiñaga reiteró que se trata de un evento abierto al público y apto para toda la familia.

“Es cien por ciento familiar. Invitamos a toda la comunidad a que se den la vuelta el 15 y 16 de noviembre. Los esperamos en la explanada del municipio”, mencionó.

Agregó que durante el encuentro habrá grupos musicales, mesas y sillas para que los asistentes puedan consumir los productos en el lugar, así como opción para llevar.

“Esperamos contar con su asistencia; la entrada es libre”, afirmó.

Por su parte, Pati Zacarías, integrante del grupo, señaló que además de tamales y atoles se ofrecerán platillos tradicionales de la gastronomía mexicana.

“También vamos a llevar comida tradicional mexicana que podrán degustar”, comentó.

Destacó que el ambiente buscará ofrecer una experiencia agradable.

“Tendremos números artísticos para que, mientras comen, pasen un rato agradable en familia”, señaló.

Reiteró que los precios serán accesibles para los visitantes.

De acuerdo con las organizadoras, el festival tiene como propósito impulsar el trabajo de las cocineras tradicionales, difundir técnicas heredadas y promover la convivencia comunitaria en torno a la gastronomía.


