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Anuncian line-up de 'Concierto de Cuenta Regresiva' para CDMX

Este emblemático evento rinde homenaje a la identidad cultural del país, donde busca llevar a los aficionados en un viaje por la historia musical de México

  • 02
  • Junio
    2026

Como parte de las celebraciones previas al Mundial 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el line-up del "Concierto de Cuenta Regresiva" que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la federación dio a conocer que se llevará a cabo este concierto previo a la celebración inaugural para compartir el entusiasmo y la pasión con los espectadores.

¿Quiénes serán los artistas que formarán parte del "Concierto de Cuenta Regresiva"?

De acuerdo con la organización deportiva, esta presentación musical que se llevará a cabo el próximo 10 de junio a partir de las 18:00 horas contará con artistas de talla internacional, tales como:

  • Los Ángeles Azules

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  • Belinda

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  • Elena Rose

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Estos artistas contarán con la compañía de un invitado especial, el cual será sorpresa para todos los aficionados del balompíe.

De acuerdo con el director del Torneo México, Copa Mundial de la FIFA 2026, Jurgen Mainka, considera que Ciudad de México es una de las sedes más apasionadas del mundo.

“Ciudad de México es una de las ciudades más apasionadas por el fútbol en el mundo, donde la música y el fútbol están profundamente arraigados en la cultura.

Este concierto de cuenta regresiva dará vida a ese espíritu, uniendo a aficionados y artistas en una celebración que refleja la hospitalidad mexicana, la riqueza cultural y la emoción que se vive en todo el país. También reunirá a Canadá, México y Estados Unidos en una celebración compartida antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Rendirán un homenaje a la identidad mexicana a través de la música

México Vibra rinde homenaje a la identidad cultural del país a través de la música, donde busca llevar a los aficionados en un viaje por la historia musical de México, reuniendo a artistas contemporáneos a través de presentaciones especiales.

Afirmaron que también se realizarán conciertos adicionales de cuenta regresiva en Canadá y Estados Unidos, donde artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi y Wyclef Jean se encontrarán presentes.

Afirmaron que este concierto se transmitirá en vivo y que los aficionados de todo el mundo podrán seguirlo a través de redes sociales, así como de la cuenta oficial.


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