Apagones afectan agua en Ramos Arizpe; automatizarán pozos

Los constantes apagones que se registran en Ramos Arizpe han comenzado a afectar la operación del sistema de agua potable, al provocar que los pozos queden fuera de servicio tras las interrupciones eléctricas. Ante esta situación, el Gobierno Municipal analiza una inversión de entre 10 y 15 millones de pesos para automatizar los principales equipos de extracción y restablecer su funcionamiento de manera remota.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que durante una reunión con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se expuso que en algunas jornadas se han registrado hasta 17 apagones en un solo día, principalmente en la zona industrial y en comunidades rurales, lo que ha generado afectaciones tanto a empresas como a los servicios públicos.

Explicó que uno de los principales problemas ocurre en los pozos de agua potable, ya que cuando se presenta un corte de energía las bombas se apagan y no vuelven a operar hasta que un trabajador acude físicamente a reactivarlas, lo que provoca retrasos en el suministro y el vaciado de las líneas de conducción.

“El apagón puede durar solamente un minuto, pero la bomba ya no vuelve a prender hasta que una persona vaya al pozo y la reactive manualmente. Eso nos genera problemas en la distribución del agua”, señaló.

Para solucionar esta situación, el municipio proyecta instalar un sistema de monitoreo y control remoto que permitirá detectar inmediatamente cuándo un pozo quede fuera de operación y reiniciarlo desde un centro de control mediante conexión a internet.

El alcalde explicó que el proyecto contempla equipar inicialmente 20 de los aproximadamente 50 pozos con los que cuenta el municipio, al ser los de mayor importancia para el abastecimiento de agua.

Antes de implementar la automatización, indicó, será necesario reforzar la seguridad de las instalaciones mediante bardas, mallas y otras medidas de protección para evitar actos vandálicos contra los equipos.

Gutiérrez Merino señaló que la CFE atribuyó las constantes interrupciones del servicio a la creciente demanda eléctrica derivada del desarrollo industrial y del incremento en el consumo ocasionado por las altas temperaturas.

Como parte de los acuerdos alcanzados, informó que la paraestatal construye dos nuevas subestaciones eléctricas, una en el Parque Industrial Cedros y otra en el Parque Industrial Santa María, infraestructura que permitirá reducir la sobrecarga de la red y disminuir la frecuencia de los apagones.

Asimismo, anunció que se creó un canal de comunicación directo entre autoridades municipales y personal de la CFE para atender de manera inmediata los reportes de fallas, sin necesidad de realizar los trámites tradicionales a través de los centros de atención telefónica, con el objetivo de agilizar la restitución del servicio.