Coahuila apoya a UA de Coahuila para pago de aguinaldos

Gracias al apoyo que brindó el Gobierno del estado a la Universidad Autónoma de Coahuila, dicha institución pudo obtener recursos para solventar el pago de aguinaldos a sus trabajadores, jubilados y pensionados.

El rector Octavio Pimentel Martínez dijo que el esfuerzo del Gobierno que encabeza Manolo Jiménez les permitió solventar estos compromisos, pero cuestionó el nulo apoyo por parte de la federación, como anteriormente sucedía.

Estamos listos para cerrar el año desde antes de tiempo; a diferencia de otros años que estábamos batallando, contamos con el apoyo del Gobernador; desgraciadamente, el Gobierno federal nos dejó solos a las universidades, a todas”.

Pimentel Martínez dijo que, a pesar del apoyo de los legisladores federales por Coahuila, no se logró que el Gobierno federal otorgara recursos para poder cumplir con esta corresponsabilidad con los trabajadores pensionados, pero sí hizo un esfuerzo para erogar alrededor de 600 millones de pesos.

Pimentel Martínez reveló que el 5 de febrero presentará su informe de resultados en Torreón, donde dará a conocer su informe al frente de la Universidad, donde destaca la certificación de planes de estudio, el fortalecimiento del deporte y el manejo de las finanzas de la institución.

