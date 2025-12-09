Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_12_09_205921_12b334ae6a
Coahuila

Coahuila apoya a UA de Coahuila para pago de aguinaldos

Gracias al respaldo estatal, la UA de Coahuila podrá pagar aguinaldos a trabajadores, jubilados y pensionados pese a la falta de apoyo federal

  • 09
  • Diciembre
    2025

Gracias al apoyo que brindó el Gobierno del estado a la Universidad Autónoma de Coahuila, dicha institución pudo obtener recursos para solventar el pago de aguinaldos a sus trabajadores, jubilados y pensionados.

El rector Octavio Pimentel Martínez dijo que el esfuerzo del Gobierno que encabeza Manolo Jiménez les permitió solventar estos compromisos, pero cuestionó el nulo apoyo por parte de la federación, como anteriormente sucedía.

Estamos listos para cerrar el año desde antes de tiempo; a diferencia de otros años que estábamos batallando, contamos con el apoyo del Gobernador; desgraciadamente, el Gobierno federal nos dejó solos a las universidades, a todas”.

Pimentel Martínez dijo que, a pesar del apoyo de los legisladores federales por Coahuila, no se logró que el Gobierno federal otorgara recursos para poder cumplir con esta corresponsabilidad con los trabajadores pensionados, pero sí hizo un esfuerzo para erogar alrededor de 600 millones de pesos.

Pimentel Martínez reveló que el 5 de febrero presentará su informe de resultados en Torreón, donde dará a conocer su informe al frente de la Universidad, donde destaca la certificación de planes de estudio, el fortalecimiento del deporte y el manejo de las finanzas de la institución.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T093417_661_efd791fe1e
Refuerza seguridad con tres cuarteles en frontera norte
ce27d502_856e_4edd_b2c2_4c48f68c6608_1f532ea3d4
Carrera Lobos 10K celebra 68 aniversario de la UA de C
EH_FOTO_VERTICAL_43_c1eb057aad
Coahuila presenta modelo de seguridad en San Diego, California
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_02f4f09f1c
Acueducto de Victoria concluirá a principios del 2027: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_41a769dd8b
Rosalía suma nuevas fechas en México para 2026
Whats_App_Image_2025_12_10_at_1_14_56_PM_08b3bd0059
Fed baja tasa por tercera vez: ¿qué significa para el bolsillo?
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×