Apoya Mejora a miles de familias que sufrieron daños tras lluvias

Tras los recorridos de evaluación en las zonas afectadas, se determinó que alrededor del tres por ciento de las viviendas registraron daños de consideración.

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que continúan las acciones de apoyo para las familias que resultaron afectadas por las inundaciones registradas hace poco más de una semana en los municipios de Piedras Negras y Frontera.



El funcionario señaló que, además de la entrega de enseres domésticos como refrigeradores, parrillas y otros artículos de primera necesidad, también se trabaja en la rehabilitación y reconstrucción de viviendas que sufrieron daños estructurales a consecuencia de las fuertes lluvias.



Indicó que, tras los recorridos de evaluación realizados en las zonas afectadas, se determinó que alrededor del tres por ciento de las viviendas registraron daños de consideración en su estructura, por lo que se les brinda atención especial para garantizar la seguridad y bienestar de las familias.



Gabriel Elizondo detalló que en Piedras Negras se contabilizaron aproximadamente mil viviendas afectadas, mientras que en el municipio de Frontera fueron cerca de 400 hogares los que sufrieron algún tipo de daño por las inundaciones.



Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener el respaldo a las familias damnificadas hasta que logren recuperar las condiciones adecuadas en sus hogares, mediante la entrega de apoyos y la coordinación de acciones para la reconstrucción de las viviendas más afectadas.