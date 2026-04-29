Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_5990_473d77c1d0
Coahuila

Apoya Coahuila a estudiantes que buscan estudiar ne el extranjero

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, explicó que esta es la primera etapa del programa, enfocada en estancias de verano

  • 29
  • Abril
    2026

El Gobierno de Coahuila realizó la entrega de “súper becas” para jóvenes que estudiarán en el extranjero, con apoyos de hasta 100 mil pesos por estudiante, como parte de un programa orientado a impulsar la formación internacional.

Durante el evento, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, explicó que esta es la primera etapa del programa, enfocada en estancias de verano, y que el monto del apoyo se define según las características de cada proyecto académico y sus necesidades.

IMG_5997.jpeg

Indicó que las y los beneficiarios desarrollarán estudios en países como Estados Unidos, Corea, España, Francia, Portugal, Singapur y Colombia, lo que refleja el alcance internacional del programa. Sin embargo, en esta fase no se precisó el número total de jóvenes apoyados en esta entrega.

Por su parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez Morales, señaló que esta estrategia forma parte de una política más amplia dirigida a la juventud, la cual incluye otros programas de apoyo.

Precisó que, en conjunto, estas acciones alcanzan a más de 4 mil jóvenes en el estado, a través de distintos esquemas como becas, estímulos económicos y apoyos educativos.

El funcionario subrayó que el objetivo es respaldar a estudiantes que enfrentan obstáculos económicos o personales, para que puedan continuar con su formación académica y acceder a nuevas oportunidades.

IMG_5985.jpeg

En tanto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que fortalecer la educación de los jóvenes es clave para el desarrollo de Coahuila, al considerar que representan el presente y futuro del estado.

Las autoridades coincidieron en que este programa no solo brinda apoyo económico, sino que busca formar una generación con preparación internacional que regrese a aportar al crecimiento de la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00005_2_038eda2776
Fiesta infantil por el Día del Niño llena la Arena Monterrey
IMG_2773_fd7089a4bd
Gran celebración del Día del Niño reúne a miles en Saltillo
Whats_App_Image_2026_04_29_at_15_58_41_f1fd1774d0
Gasolineros en NL se suman a acuerdo para bajar diésel a $27
publicidad

Últimas Noticias

apuesta_alcaldes_saltillo1_d10e8b150e
Apuesta entre alcaldes beneficia con equipo a escuela de Saltillo
Wall_Street_rojo_b22daeddd9
Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales
Mayakoba_2_78a28c86dc
Inversiones inmobiliaria de Monterrey a Playa del Carmen
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×