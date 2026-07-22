Las acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado y atenderán una demanda que habitantes de la zona habían planteado desde hace años

Inicio / Coahuila / Arrancan obras pluviales en el oriente de Saltillo

Con una inversión de 33.2 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de dos sistemas pluviales en el sector oriente de la ciudad, proyectos que buscan disminuir las inundaciones y conducir de manera adecuada los escurrimientos durante la temporada de lluvias.

Las acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado y atenderán una demanda que habitantes de la zona habían planteado desde hace varios años.

El proyecto de mayor alcance contempla la edificación de un sistema de drenaje pluvial en el cruce de los bulevares Revolución y Cedros, con una inversión de 25.4 millones de pesos.

Además, comenzó una segunda obra en la colonia Puerta de Oriente, sobre la lateral del bulevar Fundadores, entre el bulevar Misión Santa Lucía y la calle Nopal, donde se destinarán 7.8 millones de pesos.

El alcalde destacó que estas acciones se complementarán con el drenaje pluvial que forma parte del deprimido vehicular de Misión Cerritos, actualmente en desarrollo.

Durante el arranque, Javier Díaz señaló que estas obras permitirán reducir riesgos para viviendas, comercios e infraestructura pública, además de mejorar la movilidad y preparar a la ciudad ante fenómenos meteorológicos.

Por su parte, autoridades de Obras Públicas explicaron que los trabajos evitarán la acumulación de agua en calles y banquetas, mientras que vecinos del sector reconocieron el inicio de un proyecto que, afirmaron, representaba una de las principales necesidades de colonias como Mirasierra, Nuevo Mirasierra y Real del Sol.