Coahuila registra 256 candidaturas rumbo a diputaciones locales

Un total de 256 candidatos se han registrado a la fecha para buscar una diputación local en Coahuila, luego de que este 30 de abril venció el plazo para el registro de candidaturas.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, dijo que se revisará que los aspirantes cumplan con todos los requerimientos que prevé la ley, luego de lo cual se informa a los partidos políticos y coaliciones formales, y de faltar alguno se otorgan tres días para que los subsanen, por lo que el próximo 4 de mayo pasarán para su aprobación del Consejo electoral.

Indicó que uno de los aspectos es verifi car que se cumplan las cuotas de paridad en las propuestas de registro de los partidos, que deben ser del 50% candidaturas para hombres y el resto mujeres, lo que aún se está verificando, además de que se cumpla con la inclusión de una persona que forme parte de los grupos vulnerables.

A partir del 4 de mayo los aspirantes recibirán la constancia de su registro y a partir del día 5 de mayo y hasta el 3 de junio, se llevará a cabo el periodo de campañas, en tanto que en esa última fecha inicia la veda electoral.

En cuanto a los plurinominales mencionó que ya todos los partidos han presentado sus listas y ya se están revisando también sus candidaturas, que en lo general también deben cumplir con el llamado 10 de 10 contra la violencia.

Cabe mencionar que de los 256 registros de candidatos, dos de ellos son independientes.Entre el 5 y 6 de mayo se espera enviar las boletas a su impresión una vez que las candidaturas queden fi rmes, y se espera superar los dos millones y medio de papeletas para el día de la elección.

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