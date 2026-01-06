Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_06_at_5_09_04_PM_1_d8eec7b310
Coahuila

Arrancan nuevas obras en colonias de Saltillo

El edil señaló que durante este nuevo año, y con el respaldo del Estado, se dará continuidad a obras y programas enfocados en elevar la calidad de vida

  • 06
  • Enero
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al programa de rehabilitación de vialidades 2026 en la colonia Evaristo Pérez Arreola, al norponiente de la ciudad, acompañado por vecinas y vecinos del sector, como parte de las acciones para fortalecer la movilidad y mejorar las condiciones urbanas en distintos puntos del municipio.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 5.09.04 PM.jpeg

El edil señaló que durante este nuevo año, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se dará continuidad a obras y programas enfocados en elevar la calidad de vida de la ciudadanía, destacando que la rehabilitación de calles es una prioridad para contar con vialidades más seguras y funcionales.

De manera simultánea, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe, además de atender diversas solicitudes de la población a través de varias dependencias; posteriormente, el alcalde convivió con habitantes y trabajadores municipales al compartir la tradicional Rosca de Reyes, a quienes deseó un año 2026 lleno de bienestar y prosperidad.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 5.09.05 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_04_T144940_484_9b7ca0b456
Jesy Nelson revela grave diagnóstico de sus hijas gemelas
Whats_App_Image_2025_12_31_at_6_17_10_PM_e2a0026e62
Lidera Adrián de la Garza brigada integral en Cerradas de Cumbres
Whats_App_Image_2025_12_23_at_6_09_24_PM_beb49e2c4a
Entrega DIF Monterrey casi 3,000 apoyos funcionales en 2025
publicidad

Últimas Noticias

nueve_integrantes_cjng_puebla_d3014aa5a9
Caen nueve presuntos integrantes del CJNG en Puebla
G_E_Bc_NWYA_Ahj_Eh_de12c91248
Samuel García reconoce a Tesorería y anuncia relevo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T114241_546_12dbfff976
Saldo blanco por pirotecnia en fiestas decembrinas en NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×