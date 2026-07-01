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Arrancan obras de mejora en escuela primaria Justo Sierra
El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura educativa, promoviendo el desarrollo integral.
Por Cristhian Ramos | 01 Julio 2026
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de acceso a los espacios educativos, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Beto Granados, dio inicio a los trabajos de pavimentación y construcción de banquetas en el acceso principal de la Escuela Primaria Justo Sierra.
Esta obra responde a una solicitud de la comunidad escolar y permitirá facilitar el ingreso de estudiantes, personal docente y familias, contribuyendo a un entorno más seguro y funcional para quienes hacen uso diario de estas instalaciones.
El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura educativa, promoviendo el desarrollo integral de niñas y niños, así como mejores condiciones para su aprendizaje.
Con estas acciones, se avanza en la construcción de un municipio con espacios dignos y adecuados, enmarcado en la estrategia de Territorio en Transformación.