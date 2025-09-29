Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_57_2b7b2da424
Coahuila

Arriba comandante Jordán Espino 'El Oso', a región norte

Con más de 20 cursos y diplomadas en armas tácticas, estrategias de seguridad, herramientas de inteligencia y operaciones con capacidad de fuerza avanzada

  • 29
  • Septiembre
    2025

Con la finalidad de continuar fortaleciendo las acciones de la Policía Estatal de Coahuila, este lunes se anunciaron oficialmente cambios en los mandos de la región norte.

Jordán Espino Guzmán quedó oficialmente al mando regional de la Policía Estatal en la región norte de Coahuila, al relevar a Miguel Barajas Hernández “El Hummer”.

Espino Guzmán cuenta con experiencia militar y con excelentes resultados como exintegrante del Grupo de Reacción Sureste y director de la Policía Municipal de Saltillo.

Su experiencia militar lo llevó a recorrer el país por más de seis años como parte de los Grupos Aeromóviles de las Fuerzas Especiales (GAFE).

Su entrenamiento y trabajo en el Ejército Mexicano lo llevaron durante seis años a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Dentro de su trayectoria, destaca el haber sido parte de los mandos del Grupo de Reacción Sureste, a quienes les tocó enfrentar años difíciles contra grupos de la delincuencia organizada.

Como parte de la actual Policía Municipal de Saltillo, su capacidad en organización y estrategia la operó desde el 2018, siendo nombrado director desde el 2023, teniendo como resultado que Saltillo sea la capital más segura del país.

Jordán Espino cuenta con más de 20 cursos y diplomados en armas tácticas, estrategias de seguridad, herramientas de inteligencia, combate urbano, operaciones de intervención, grupos tácticos y operaciones con capacidad de fuerza avanzada.

Su llegada refuerza la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

Asimismo, se anunció la integración de Andrés Torres Padilla, quien apoyará en labores para reforzar la seguridad a través de los grupos tácticos de reacción especial y fortalecerá el trabajo con los sistemas de inteligencia.

Torres Padilla tiene formación en grupos especiales de reacción y sistemas de inteligencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c3d33ab6_106c_41a9_b36b_f57bc2e840d0_44aeea00fc
Es niño con discapacidad auditiva Soldado por un Día
Whats_App_Image_2025_07_29_at_3_05_13_PM_1_c903648738
Cierra agosto con reducción de 68% en homicidios
EH_UNA_FOTO_7a881b9d01
Reduce Tamaulipas 50% homicidios dolosos en primer semestre
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
c3501d4e_968f_40f6_9312_1064b0c776fe_1186ce1bf4
Supervisan centro infantil por posibles riesgos en instalaciones
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T142648_232_26b561f0ae
Prohíben venta de energéticas a menores en México
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×