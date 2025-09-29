Arriba comandante Jordán Espino 'El Oso', a región norte

Con la finalidad de continuar fortaleciendo las acciones de la Policía Estatal de Coahuila, este lunes se anunciaron oficialmente cambios en los mandos de la región norte.

Jordán Espino Guzmán quedó oficialmente al mando regional de la Policía Estatal en la región norte de Coahuila, al relevar a Miguel Barajas Hernández “El Hummer”.

Espino Guzmán cuenta con experiencia militar y con excelentes resultados como exintegrante del Grupo de Reacción Sureste y director de la Policía Municipal de Saltillo.

Su experiencia militar lo llevó a recorrer el país por más de seis años como parte de los Grupos Aeromóviles de las Fuerzas Especiales (GAFE).

Su entrenamiento y trabajo en el Ejército Mexicano lo llevaron durante seis años a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Dentro de su trayectoria, destaca el haber sido parte de los mandos del Grupo de Reacción Sureste, a quienes les tocó enfrentar años difíciles contra grupos de la delincuencia organizada.

Como parte de la actual Policía Municipal de Saltillo, su capacidad en organización y estrategia la operó desde el 2018, siendo nombrado director desde el 2023, teniendo como resultado que Saltillo sea la capital más segura del país.

Jordán Espino cuenta con más de 20 cursos y diplomados en armas tácticas, estrategias de seguridad, herramientas de inteligencia, combate urbano, operaciones de intervención, grupos tácticos y operaciones con capacidad de fuerza avanzada.

Su llegada refuerza la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

Asimismo, se anunció la integración de Andrés Torres Padilla, quien apoyará en labores para reforzar la seguridad a través de los grupos tácticos de reacción especial y fortalecerá el trabajo con los sistemas de inteligencia.

Torres Padilla tiene formación en grupos especiales de reacción y sistemas de inteligencia.

Comentarios