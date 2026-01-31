Oso arriba de árbol moviliza en Arboledas de Santa Rosa

Vecinos de la colonia Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, reportaron durante la madrugada del viernes el avistamiento de un oso negro en la zona, generando sorpresa y preocupación entre la población local.

El reporte del animal se ubicó en el cruce de las calles Copal y Trueno, donde vecinos observaron al ejemplar caminando cerca de las viviendas. Según los informes iniciales, el oso se asustó con el paso de un camión, lo que provocó que corriera y buscara refugio trepando hasta la copa de un árbol, permaneciendo allí desde entonces.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Apodaca, Protección Civil de Nuevo León y policías municipales acudieron al lugar para bajar al ejemplar de un árbol con una altura aproximada de 8 metros.

Como medida preventiva, las autoridades acordonaron la zona y cerraron uno de los carriles de circulación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y del propio ejemplar.

Después de tres horas de intentar descender al oso sin éxito, el personal de Parques y Vida Silvestre procedió a sedarlo con dardos. Utilizando una red de seguridad y una pluma de alumbrado público proporcionada por el municipio de Apodaca, se realizaron las maniobras necesarias para bajarlo. En la parte baja, el animal fue valorado por un zootecnista del Parque Villa Silvestre antes de ser trasladado.

Incrementan avistamientos de oso negro en la entidad

En los últimos tres meses, diversas zonas de Nuevo León han registrado múltiples encuentros con osos negros, tanto en áreas naturales como en sectores urbanos y periurbanos.

En enero, un oso negro captado sobre un árbol en la colonia Ciudad Satélite en Monterrey activó un operativo de seguridad para proteger al propio ejemplar y a los vecinos cercanos, ya que se encontraba próximo a áreas de juegos infantiles. En semanas anteriores, en zonas habitacionales como Las Privanzas en San Pedro, avistamientos llevaron a la intervención de Protección Civil y vigilancia preventiva para resguardar el entorno.

Debido a este incremento, las autoridades han enfatizado la importancia de seguir los protocolos de atención a fauna silvestre y de reportar a las instancias correspondientes cuando se detecte la presencia de osos, con el fin de facilitar su reubicación en su hábitat natural sin poner en riesgo a la población.

