ronald_johnson_embajador_30b9267c49
Nacional

Arriba embajador de EUA en México para reunión con Presidenta

Con un fuerte dispositivo de seguridad, el canciller arribó a las instalaciones de Palacio Nacional para sostener una reunión privada con la mandataria federal

  • 24
  • Febrero
    2026

El embajador de Estados Unidos en MéxicoRon Johnson arribó al Palacio Nacional bajo un fuerte dispositivo de seguridad para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante un fuerte dispositivo de seguridad, el canciller estadounidense arribó hasta las instalaciones de Palacio Nacional para sostener una reunión privada con la mandataria federal.

Previo a su llegada, el embajador mencionó que reconocía el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicana frente a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien perdió la vida el pasado domingo en el municipio de TapalpaJalisco.

Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de…

— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 24, 2026

Aseguró que el pueblo mexicano debe sentirse "orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad."

También mencionó que Estados Unidos se mantiene firme junto a las autoridades mexicanas por la responsabilidad compartida ante su lucha contra la inseguridad.

Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a las autoridades mexicanas en nuestra responsabilidad compartida de frenar la violencia que amenaza y envenena a nuestra gente en ambos lados de la frontera. Expreso mi mayor respeto a los funcionarios mexicanos que sirven con honor,… pic.twitter.com/w5f5xcKdFP

— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 23, 2026

Reconoció a las corporaciones de seguridad que participaron en el despliegue registrado en el estado de Jalisco, donde siete miembros del crimen organizado perdieron la vida, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".





