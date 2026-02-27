Arriba Portaaviones USS Gerald R. Ford a costa de Israel

El Portaaviones USS Gerald R. Ford llegó este viernes a la costa norte de Israel como parte de un reforzamiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente, en el marco de la tensión con Irán y las conversaciones sobre el programa nuclear persa.

Considerado el más grande del mundo, llegó acompañado por su grupo de escolta al mar Mediterráneo, en un movimiento estratégico que refuerza la presencia estadounidense en la región, según medios locales e internacionales.

Escala y ruta del despliegue

El USS Gerald R. Ford partió el jueves desde la base naval estadounidense en la isla griega de Creta, tras una escala logística para reabastecerse, y se dirigió a la zona del puerto de Haifa, una de las principales instalaciones marítimas del país.

Este movimiento se suma a la presencia del USS Abraham Lincoln, otro portaaviones enviado previamente al Golfo Pérsico con su grupo de combate, consolidando así una inusual concentración de fuerzas navales estadounidenses en la región.

Refuerzo en aire y apoyo a aliados

La llegada del Ford se produce tras el aterrizaje de una veintena de aviones de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión, que se suman a una docena de cazas avanzados desplegados días antes en territorio israelí.

Aunque las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial sobre la llegada del buque, fuentes locales indicaron que esta estrategia forma parte de un despliegue más amplio ante un eventual ataque o escalada militar relacionada con Irán.

Cabe señalar que el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense se da en paralelo a la conclusión de una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Ginebra, sobre el programa nuclear iraní.

Aunque los mediadores calificaron los resultados con un tono positivo y acordaron una próxima reunión, el aumento de fuerzas y activos militares refleja preocupaciones persistentes sobre la estabilidad regional.

