Arroyo La Encantada preocupa a vecinos por riesgo de erosión

El avance del desgajamiento en el arroyo La Encantada mantiene en alerta a vecinos de la colonia Analco, donde la fuerza de las corrientes continúa erosionando la margen del cauce y amenaza con afectar la calle Chichén Itzá y viviendas ubicadas en la zona, advirtió el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Ante la falta de una intervención por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el municipio ha realizado trabajos emergentes para contener el deterioro del terreno; sin embargo, el edil aseguró que la solución definitiva requiere acciones de carácter federal para modificar el cauce del arroyo y evitar que el problema siga avanzando con cada temporada de lluvias.

Gutiérrez Merino explicó que el arroyo se encuentra dentro de una zona federal, por lo que el Ayuntamiento ya presentó una solicitud formal ante Conagua para que se atienda la problemática.

“Ya hicimos una carta de petición a Conagua porque el tema es bastante grave. Nosotros no podemos revertir el cauce del arroyo. Se necesita empezar a trabajar desde más arriba para que el agua no siga pegando en esas casas”, señaló.

El alcalde indicó que el comportamiento actual del arroyo es resultado de años de erosión provocada por las lluvias, situación que ha modificado gradualmente el cauce y generado afectaciones en el sector.

Mientras se obtiene una respuesta de la autoridad federal, el municipio ha implementado diversas acciones para disminuir el impacto de las corrientes sobre la zona afectada.

“Hemos estado tirando piedras grandes para que el agua rebote y no siga desgajando, además vamos a construir bordos para evitar que tanta agua llegue al cauce y continúe erosionando”, explicó.

Asimismo, informó que en las calles cercanas se realizarán adecuaciones para encauzar mejor los escurrimientos pluviales y evitar que una mayor cantidad de agua desemboque directamente en el arroyo.

El edil lamentó que la respuesta recibida por parte de Conagua sea que actualmente no existen recursos para desarrollar las obras necesarias.

“Eso es lo que nos están diciendo, que no tienen recursos. Nosotros cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones y creo que la ciudadanía merece una respuesta para que estas personas no estén en riesgo”, expresó.

Gutiérrez Merino aseguró que el municipio continuará insistiendo ante la dependencia federal y mantendrá el seguimiento al caso, para evitar que el problema avance y termine comprometiendo viviendas o infraestructura urbana.

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