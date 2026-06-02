Buscan contener desgaste de vialidad en márgenes de La Encantada

Trabajos de colocación de material pétreo y relleno comenzaron en las márgenes del arroyo La Encantada, en Ramos Arizpe, con el objetivo de contener el desgaste que ha afectado un tramo de la calle Chichén Itzá, en la colonia Analco.

Francisco Sánchez informó que durante un recorrido por la zona se observó la descarga de camiones con piedra y otros materiales que servirán para reforzar el talud y reducir el impacto del agua sobre la pared del arroyo, donde se ha registrado un proceso de erosión que preocupa a vecinos del sector.

Explicó que el problema se origina porque el terreno está conformado por material que se desprende con facilidad cuando aumenta el caudal durante las lluvias, lo que ha provocado que el agua vaya socavando gradualmente la estructura natural del cauce.

Además, señaló que se solicitó a la Dirección de Obras Públicas analizar la construcción de un canal o desvío pluvial unas cuadras antes del punto afectado, con el propósito de disminuir la cantidad de agua que llega directamente a la zona donde se presenta el desgajamiento.

De acuerdo con Sánchez, la colocación de piedra en el margen del arroyo podría funcionar como una barrera de protección temporal, evitando que la corriente tenga contacto directo con la pared y reduciendo el riesgo de que continúe el desgaste del terreno.

Indicó que será la autoridad municipal la encargada de determinar el alcance de las obras y las soluciones definitivas para estabilizar el área, ya que se requieren estudios y criterios técnicos para atender el problema de fondo.

Mientras tanto, los trabajos preventivos continúan en este sector del poniente de Ramos Arizpe, donde las lluvias recientes han evidenciado la vulnerabilidad de algunos cauces urbanos ante la erosión provocada por el escurrimiento pluvial.

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