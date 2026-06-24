'Asistencia hasta el último día es fundamental': Educación

Respecto a las altas temperaturas en distintas regiones de la entidad, explicó que las escuelas cuentan con protocolos para atender situaciones de clima extremo

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La Secretaría de Educación de Coahuila llamó a madres y padres de familia a no adelantar el periodo vacacional de sus hijos y mantener la asistencia escolar hasta el último día del calendario oficial, al advertir que cada jornada de clases aporta al aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que aunque el ciclo escolar se encuentra en su etapa final, las actividades académicas continúan y la presencia de los alumnos en las aulas sigue siendo importante para fortalecer conocimientos y concluir adecuadamente el proceso formativo.

“Cada uno de los días de nuestro calendario escolar es relevante. Hay experiencias significativas que se tienen que desarrollar en nuestros planteles y comunidades educativas, por lo que es importante aprovechar al máximo cada jornada”, expresó.

El funcionario destacó que existe una relación directa entre la asistencia escolar y el aprovechamiento académico, por lo que exhortó a las familias a evitar ausencias innecesarias durante las últimas semanas de clases.

“Entre más puedan estar presentes en su trayecto formativo, mayores beneficios tendrán no solamente en el aspecto académico, sino también en su bienestar y desarrollo”, afirmó.

Garza Fishburn recordó que el calendario escolar vigente contempla actividades hasta el próximo 15 de julio, fecha en la que oficialmente iniciará el periodo vacacional para los estudiantes.

Respecto a las altas temperaturas registradas en distintas regiones de la entidad, explicó que las escuelas cuentan con protocolos para atender situaciones de clima extremo y tienen la posibilidad de aplicar medidas como ajustes de horario, suspensión de actividades al aire libre o, en casos extraordinarios, clases a distancia.

Indicó que cada plantel analiza sus condiciones particulares y coordina las acciones correspondientes con los niveles educativos para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente.

En materia académica, el secretario señaló que actualmente se desarrolla el cierre de evaluaciones del ciclo escolar y destacó la aplicación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la lectoescritura, habilidades matemáticas y educación socioemocional.

También resaltó la implementación de programas como Level Up y Level Up Rural, este último enfocado en acercar la enseñanza del inglés a escuelas ubicadas en comunidades rurales del estado.

Sobre la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, indicó que aún continúa el levantamiento de información relacionada con peso y talla de los estudiantes, por lo que los resultados se darán a conocer una vez concluido el proceso.

En cuanto a la venta de alimentos chatarra en planteles educativos, aseguró que la dependencia mantiene labores de supervisión y concientización para fortalecer una cultura de alimentación saludable entre las comunidades escolares.