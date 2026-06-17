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Deportes

Colombia sufrió, pero derrotó a Uzbekistán gracias a Luis Díaz

Con un gol y una asistencia de Luis Díaz, los "cafetaleros" vencieron a Uzbekistán, en un Estadio CDMX que pareció estar en pleno Medellín

  • 17
  • Junio
    2026

La primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó con un partido lleno de emociones entre Colombia y Uzbekistán, que logró ponerle nervio a un partido que parecía sentenciado para los sudamericanos, que terminaron sufriendo un poco.

En un Estadio Azteca que lució pletórico por el entradón de la afición "cafetalera", que hizo pesar el estadio, la "Tricolor" salió a dominar el partido gracias a todo el talento que tiene de mediocampo hacia adelante.

Para sorpresa de nadie, el más peligroso fue Luis Díaz, quien hizo de todo para comandar la ofensiva; desbordó por ambas bandas, interiorizó, buscó habilitar a sus compañeros y probó desde algunos espacios. 

Colombia EFE

La recompensa llegó para el subcampeón de América al minuto 40, cuando el extremo del Bayer Múnich encontró a Daniel Muñoz, quien llegó desde segunda línea para peinar el balón y hacer uno de los mejores goles del torneo antes del descanso.

Ya en el segundo tiempo, el cuadro europeo dirigido por Fabio Cannavaro buscó hacerle daño a Colombia, que pareció confiarse ante la poca propuesta rival.

Abbosbek Fayzullaev hizo historia al minuto 60, cuando, tras un mal rechace de Camilo Vargas, quedó solo a unos centímetros del arco y anotó el primer gol uzbeko en una Copa del Mundo.

Uzbekistán EFE

El shock por el tanto europeo fue tal, que varios jugadores se perdieron en la marca y dejaron solo a Luis Díaz, quien recorrió toda la banda siguiendo una contra mortal, hasta que lo encontraron en el borde del área y "Lucho" definió como sabe para doblarle las manos al arquero Yusupov.

Aun cuando demostró su poderío, Uzbekistán fue insistente para buscar el empate; sin embargo, aunque los jugadores pusieron corazón, no lograron compensar la falta de técnica y dejaron ir varias oportunidades que pudieron ser más peligrosas.

Colombia EFE

Intentaron hasta el final e incluso pusieron nervioso a Colombia, pero luego de dar un despeje, el "Cucho" Hernández fue a pelear una bola que parecía perdida y logró rescatar un centro que cabeceó Jáminton Campaz, quien con apenas 1.66 metros de estatura, venció a los enormes centrales uzbekos y puso el 3-1 definitivo.

Con este triunfo colombiano, terminó la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; ahora, los "cafetaleros" enfrentarán a República Democrática del Congo el 23 de marzo en el Estadio Guadalajara, mientras que Uzbekistán se medirá a Portugal en el Estadio Houston.


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