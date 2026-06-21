Entre conciertos, atracciones y diversas alternativas de entretenimiento, fueron varias las opciones que facilitaron la asistencia de los matamorenses

Inicio / Tamaulipas / Familias abarrotan la Feria Bicentenario durante el fin de semana

El segundo fin de semana de la Feria Bicentenario registró una notable asistencia, con cientos de familias y jóvenes que acudieron a disfrutar de las distintas actividades y atractivos del evento.

En los alrededores del recinto, las calles permanecieron completamente iluminadas, lo que permitió a los visitantes transitar con mayor tranquilidad durante la noche.

Aunque muchas personas arribaron en automóvil, el flujo vehicular se mantuvo constante y sin mayores complicaciones, ya que se contó con presencia y control vial en los accesos principales.

Pase Bicentenario impulsa la afluencia

Parte de la afluencia se vio impulsada por el Pase Bicentenario, con un costo de 100 pesos, el cual permite el acceso a la zona general del área de conciertos, además del circo.

Entre conciertos, atracciones y diversas alternativas de entretenimiento, fueron varias las opciones que facilitaron y motivaron la asistencia de los matamorenses a la feria durante este fin de semana.