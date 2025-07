Attolini representa a México en programa de política en Rusia

El diputado local por Coahuila, Antonio Attolini Murra, participó durante una semana como representante de México en un proceso de formación intensiva para jóvenes líderes parlamentarios y responsables públicos en la Escuela de Liderazgo del centro SENEZH, ubicado a las afueras de la ciudad de Moscú, capital de la Federación Rusa, el cual fue convocado por los organizadores del Festival Mundial de la Juventud en colaboración con Rosmolodezh, la Agencia Federal Rusa para Asuntos de la Juventud.

“La estancia no fue de carácter recreativo ni turístico: no se trató de vacaciones y no hubo erogación alguna de recursos públicos del Congreso del Estado de Coahuila ni de ninguna otra instancia gubernamental mexicana”, señaló el legislador.

La selección de participantes fue rigurosa y competitiva: tras un proceso de tres meses, el legislador coahuilense fue elegido entre decenas de postulantes para integrarse a un grupo de más de 100 representantes de 30 nacionalidades, entre ellos parlamentarios, funcionarios públicos, académicos y dirigentes sociales.

Durante el taller, el diputado Attolini expuso el proyecto del sistema de drenaje pluvial para Torreón como un modelo urgente y técnicamente viable de política pública que, sin embargo, enfrenta obstáculos políticos por falta de voluntad institucional. Esta presentación formó parte del ejercicio final de evaluación de propuestas locales con relevancia global y fue reconocida por su claridad técnica y su valor social.

Como mención especial, el legislador mexicano fue seleccionado dentro de un reducido grupo de parlamentarios para sostener una conversación diplomática de alto nivel con la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, en la que se abordaron temas relacionados con la cooperación interparlamentaria, el fortalecimiento de los vínculos culturales y las condiciones geopolíticas de un mundo cada vez más multipolar.

El diputado Attolini mencionó que con esta experiencia se mantiene su compromiso por buscar oportunidades internacionales que enriquezcan el trabajo legislativo local y ayuden a fortalecer la preparación profesional y abran caminos de diálogo y cooperación que beneficien a Coahuila y a México.

