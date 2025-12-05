Solicitan juicio político contra alcalde de Torreón

El día de su primer informe de gobierno, al Congreso de Coahuila llegó una solicitud de juicio político y destitución del alcalde de Torreón, el priista Román Alberto Cepeda González.

Al edil priista se le acusa de por lo menos 16 violaciones a la ley y situaciones de gravedad que han afectado y tienen en riesgo a la población de ese municipio coahuilense.

La solicitud la presentó el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, este miércoles, quien en su escrito argumentó “violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales y por los ataques a la democracia”.

Entre estas, Attolini enumera el ocultamiento de información que debe ser pública, la violencia contra las mujeres en el municipio donde han ocurrido casi el 50% de los feminicidios registrados en Coahuila en lo que va del año, detenciones arbitrarias, paro laboral de elementos policíacos y la caída de la percepción de seguridad, entre muchos otros.

“(Pido) tenerme por presentando formal denuncia de juicio político en contra de Román Alberto Cepeda González, presidente municipal de Torreón, por los actos u omisiones graves en que incurrió en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, indica la petición.

El legislador solicitó que una vez que se proceda con el juicio político, se deberá destituir al funcionario para que sea inhabilitado de cargos públicos y procesado penalmente.

“Una vez concluido el procedimiento legal correspondiente, se destituya al presidente municipal de Torreón y se le inhabilite para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público".

“Lo anterior con independencia de que se proceda penalmente, en caso de que se configure algún ilícito penal que amerite la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en delitos por hechos de corrupción del estado de Coahuila de Zaragoza”, señala el escrito.

El escrito se presentó el miércoles por la noche y se ratificó este jueves por el legislador.

En entrevista, Attolini Murra dijo que sí hay elementos para que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales evalúe si la denuncia tiene los elementos para que se proceda con ella.

“No es si está bien, o si está mal, o si está a favor o si está en contra; sí hay materia que actualice uno o los ocho supuestos que se establecen en la ley, para proceder en contra”, dijo Attolini.

Explicó que el siguiente paso será que se turne a la Comisión Instructora de Juicio Político y se inicie un procedimiento que se actualizará en el momento que llegue.

“Hoy por hoy ya está en el Informe de Correspondencia para la siguiente sesión, será la semana que entra; la mesa directiva turnará a la Comisión de Gobernación, y ahí se sustanciará un informe, un acuerdo o turno a la Comisión Instructora de Juicio Político”, manifestó.

