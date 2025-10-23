Cerrar X
antonio_attolini_seguridad_f82d46ee4d
Coahuila

Reconoce Antonio Attolini valentía de las fuerzas de seguridad

El diputado enfatizó que la seguridad en Coahuila no es producto del azar, sino el resultado de una política de Estado basada en la coordinación y la confianza

  • 23
  • Octubre
    2025

El diputado morenista Antonio Attolini Murra reconoció desde tribuna la labor de las fuerzas de seguridad del Estado de Coahuila que participaron recientemente en los operativos realizados en la zona norte de la entidad, destacando su valor, disciplina y compromiso con la defensa de la paz.

“Hay momentos en que la gratitud no cabe en el silencio. Hay días en los que el deber nos llama no para discutir, sino para reconocer. Hoy es uno de esos días”, afirmó el legislador.

Durante su intervención, Attolini Murra destacó la coordinación entre las distintas corporaciones estatales —Policía Estatal de Caminos (PEC), Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Civil de Coahuila (PCC), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Metropolitana, Policía Penitenciaria y Policía Procesal— junto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y las policías municipales, quienes enfrentaron con determinación los recientes hechos de violencia registrados en el norte del estado.

El diputado enfatizó que la seguridad en Coahuila no es producto del azar, sino el resultado de una política de Estado basada en la coordinación y la confianza entre los distintos niveles de gobierno. 

“El heroísmo no se mide por el tamaño del enemigo, sino por la nobleza del propósito. Y el propósito de nuestras fuerzas de seguridad es profundamente noble: garantizar que cada familia coahuilense pueda vivir sin miedo y con tranquilidad”, expresó.

Attolini Murra sostuvo que el reconocimiento a las y los policías, soldados, marinos y guardias nacionales trasciende las diferencias políticas, pues representan el esfuerzo cotidiano por mantener la estabilidad y la paz de las comunidades coahuilenses.

“Que su entrega no sea invisible, que su sacrificio no sea olvidado. Mientras haya en esta tierra un solo uniforme dispuesto a defenderla, Coahuila resistirá”, concluyó.


