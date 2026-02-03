Attolini cuestiona control de celdas del Tribunal en Torreón

El diputado Antonio Attolini Murra cuestiono el anuncio de que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón prepara para asumir el control de las celdas del Tribunal de Justicia Municipal, las cuales hasta ahora estaban bajo la responsabilidad de personal externo.



De acuerdo con la información difundida por los medios, el comisario de la DSPM informó que, como parte del proceso de transición, recientemente se vinculó el sistema de videovigilancia de las celdas al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C2), lo que permitirá el monitoreo en tiempo real de estas instalaciones.

Antes de este cambio, las cámaras solo estaban conectadas de manera interna sin vínculo con corporaciones de seguridad.



El legislador enfatiza que la protección de quienes se encuentran bajo custodia debe estar garantizada con los más altos estándares de seguridad, transparencia y respeto a los derechos humanos, y que la ausencia de integración previa de las cámaras al sistema de monitoreo estatal y municipal evidencia una grave omisión administrativa.



Asimismo, Attolini Murra solicito publicamente mayor claridad sobre los protocolos administrativos y legales que permitirán la transferencia total del control de las celdas a Seguridad Pública, así como información precisa sobre la capacitación y la estructuración de responsabilidades del personal que asumirá dichas funciones.



En recientes días fue el diputado Jorge Valdes quien mediante una un punto de acuerdo solicito las cámaras de videovigilancia de las celdas municipales de todos los municipios fueran conectadas al C-2 Y C-4, por seguridad de internos y del mismo personal.

