Aumenta demanda de minisplits y tinacos en Coahuila por calor

La onda de calor que se ha registrado en Coahuila ha provocado un incremento en la demanda de minisplits, tinacos y productos básicos, principalmente a través de los programas de bajo costo que se ofrecen en los mercaditos de Mejora Coahuila.

El coordinador estatal del programa, Gabriel Elizondo, informó que tan solo en lo que va del año se han comercializado alrededor de 4 mil minisplits a bajo costo, reflejando el impacto de las altas temperaturas en los hogares.

Explicó que la demanda comenzó a incrementarse desde los primeros meses del año, particularmente en regiones donde el calor se ha intensificado de forma anticipada.

Además de minisplits, indicó que los productos con mayor solicitud son tinacos, pintura, impermeabilizantes y focos ahorradores, artículos que buscan ayudar a las familias a enfrentar tanto el calor como el aumento en los precios.

Elizondo señaló que estos programas surgen directamente de las peticiones ciudadanas, y se canalizan a través de los mercaditos instalados en colonias, donde se ofertan productos a precios accesibles.

Agregó que, aunque estos apoyos no resuelven por completo las condiciones climáticas, sí representan una alternativa para mejorar las condiciones de vida de las familias durante la temporada de calor.

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