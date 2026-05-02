Aumenta venta de flores rumbo al Día de las Madres

A unos días de la celebración del 10 de mayo, las florerías ubicadas sobre la avenida Venustiano Carranza ya lucen llenas de color con arreglos especiales.

De acuerdo con trabajadores del sector, la demanda comienza a incrementarse desde el 5 de mayo, cuando clientes inician la búsqueda del detalle perfecto, lo que marca también el arranque en el alza de ventas.

Desde temprana hora, los comerciantes se preparan para atender la creciente afluencia, apostando por la innovación en colores y estilos para adaptarse a todos los gustos. La oferta es amplia: va desde bouquets sencillos hasta arreglos más elaborados que pueden alcanzar precios de hasta $3,500 pesos.

“Nos levantamos desde las 04:00 horas para arreglar las flores y tener todo fresco para todos los que vengan a buscar su ramo bonito”, dijo Laura.

Entre las flores más solicitadas destacan las clásicas rosas, así como girasoles y tulipanes, que continúan siendo las favoritas para esta celebración.

“Todo depende del estilo que quiera la persona, arreglos grandes o pequeños aquí los hacemos personalizados o se llevan los que ya estén hechos”, mencionó Jorge mientras armaba un ramo.

A pesar de que aún falta una semana para el Día de las Madres, los negocios ya trabajan a marchas forzadas, anticipándose a la alta demanda que, como cada año, se espera para esta fecha.





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