Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Flores_44dccf90de
Nuevo León

Aumenta venta de flores rumbo al Día de las Madres

De acuerdo con trabajadores del sector, la demanda comienza a incrementarse desde el 5 de mayo, cuando clientes inician la búsqueda del detalle perfecto

  • 02
  • Mayo
    2026

A unos días de la celebración del 10 de mayo, las florerías ubicadas sobre la avenida Venustiano Carranza ya lucen llenas de color con arreglos especiales.

De acuerdo con trabajadores del sector, la demanda comienza a incrementarse desde el 5 de mayo, cuando clientes inician la búsqueda del detalle perfecto, lo que marca también el arranque en el alza de ventas.

Desde temprana hora, los comerciantes se preparan para atender la creciente afluencia, apostando por la innovación en colores y estilos para adaptarse a todos los gustos. La oferta es amplia: va desde bouquets sencillos hasta arreglos más elaborados que pueden alcanzar precios de hasta $3,500 pesos.

Flores

“Nos levantamos desde las 04:00 horas para arreglar las flores y tener todo fresco para todos los que vengan a buscar su ramo bonito”, dijo Laura.

Entre las flores más solicitadas destacan las clásicas rosas, así como girasoles y tulipanes, que continúan siendo las favoritas para esta celebración.

“Todo depende del estilo que quiera la persona, arreglos grandes o pequeños aquí los hacemos personalizados o se llevan los que ya estén hechos”, mencionó Jorge mientras armaba un ramo.

A pesar de que aún falta una semana para el Día de las Madres, los negocios ya trabajan a marchas forzadas, anticipándose a la alta demanda que, como cada año, se espera para esta fecha.

Flores amarillas


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_05_03_T114704_996_b56a250dae
Shakira hace historia en Copacabana con 2 millones de fans
b3b0cbf2_dbf5_4eca_988a_f8e7899b5ed2_16_9_discover_aspect_ratio_default_0_0a0d27642c
David Beckham celebra 51 años entre gallinas y emotivos mensajes
Whats_App_Image_2026_05_01_at_8_14_47_PM_e308573dd7
Lleva Jesús Nava la Semana del Niño a más de 1,500 menores
publicidad

Últimas Noticias

uyhmytu67_a3e96bc43b
Detectan deuda y “aviadores” en Simas Piedras Negras
Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
el_horizonte_info7_mx_8_cdb3e8721d
Confirman caso en humano de gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad
×