Cae avioneta de fumigación en Querétaro; piloto sobrevive

Autoridades estatales y municipales aseguraron la zona, descartaron riesgos para la población y comenzaron las investigaciones para determinar las causas

Una avioneta dedicada a labores de fumigación agrícola se desplomó este jueves en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, generando una rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de protección civil.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, sobre la carretera a La Valla, donde vecinos reportaron la caída de la aeronave y la presencia de personal de rescate en la zona.

Tras recibir el reporte, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Protección Civil de San Juan del Río y Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia y asegurar el área.

A su llegada localizaron la aeronave siniestrada y brindaron atención inmediata al piloto, quien se encontraba consciente tras el impacto.

Paramédicos realizaron una valoración médica en el lugar y determinaron que el operador se encontraba estable, por lo que fue clasificado en código verde al no presentar lesiones de gravedad.

Se atedió el reporte de la caída de una aeronave ligera dedicada a labores de fumigación agrícola, registrada en la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, sobre la carretera a La Valla, en el municipio de San Juan del Río.

1/4 pic.twitter.com/OE53eT8F3W — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) July 9, 2026

Sin riesgo para la población

Una vez controlada la situación, las autoridades realizaron recorridos e inspecciones en el perímetro para descartar riesgos adicionales derivados del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, no se detectaron afectaciones de consideración para los habitantes de la zona ni daños ambientales que representen peligro para las comunidades cercanas.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió asegurar el área y evitar mayores complicaciones tras el desplome.

Investigan las causas del accidente

Aunque el saldo fue favorable al no registrarse víctimas fatales ni personas lesionadas de gravedad, las autoridades mantienen bajo resguardo el lugar del accidente mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Serán las instancias aeronáuticas y periciales las encargadas de determinar qué provocó la caída de la avioneta, ya sea por una posible falla mecánica, un error operativo o cualquier otro factor relacionado con el vuelo.