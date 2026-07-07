Bar de Ramos Arizpe podría ser clausurado por menores

Autoridades investigan el ingreso de dos niños a un bar durante un partido de México y analizan una posible suspensión temporal

El ingreso de dos menores de cinco años a un bar de Ramos Arizpe durante la transmisión de un partido de la Selección Mexicana podría derivar en la clausura temporal del establecimiento, luego de que las autoridades municipales iniciaron una investigación para determinar las sanciones correspondientes.

El director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez, confirmó que el video difundido en redes sociales sí fue grabado en el bar Monasterio, ubicado sobre el bulevar Las Torres número 258, en la colonia Molinos del Rey, por lo que ya se abrió un procedimiento administrativo contra el titular de la licencia.

“Efectivamente, sí pertenece a Ramos Arizpe. Estamos iniciando ya una carpeta de investigación que lleva un procedimiento administrativo”, señaló.

El funcionario explicó que el propietario será notificado para que comparezca y presente las pruebas y alegatos que considere pertinentes antes de que la autoridad determine la sanción correspondiente.

Aclaró que, aunque los hechos ocurrieron durante la transmisión de un encuentro de la Selección Mexicana, esa circunstancia no exime al establecimiento de cumplir con la normatividad vigente.

“Nosotros no podemos consentir que estos procedimientos se sigan llevando. No podemos aceptar que porque era un evento especial o el juego de la Selección Mexicana se permita el ingreso de menores”, afirmó.

Francisco Vázquez precisó que, de acreditarse la falta, la medida que tendría un mayor impacto sería la suspensión temporal de actividades del negocio, más que una multa económica.

“Podría incurrir en un cierre temporal del negocio. Es donde más les afecta, porque una multa la pueden recuperar con la actividad de un fin de semana”, comentó.

Recordó que la legislación prohíbe el ingreso de menores de edad a bares y cantinas, independientemente de que estén acompañados por sus padres o tutores.

“Aquí no hay autorización para que puedan ingresar menores, independientemente de que haya sido un evento especial”, enfatizó.

El director de Servicios Concesionados señaló que, además del ingreso de los menores, la difusión del video fue el elemento que permitió a la autoridad detectar la irregularidad e iniciar la investigación de oficio.

“El señor cometió un error y habrá que pagarlo”, concluyó.

El procedimiento administrativo podría resolverse en un plazo de 15 días a un mes, aunque, de acuerdo con los tiempos legales, la investigación podría extenderse hasta dos meses antes de emitirse una resolución definitiva.