Siete personas fueron detenidas durante un cateo en Matamoros, donde autoridades aseguraron 66 mil 500 litros de hidrocarburo y diversos equipos

Inicio / Tamaulipas / Aseguran 66 mil litros de hidrocarburo en Matamoros

Autoridades federales realizaron un operativo en el municipio de Matamoros que derivó en la detención de siete personas y el aseguramiento de aproximadamente 66 mil 500 litros de hidrocarburo, además de diversos equipos presuntamente utilizados para el manejo ilegal del combustible.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Matamoros, donde lograron la captura de siete personas.

Aseguran combustible y equipo

Durante la intervención también fueron asegurados aproximadamente 66 mil 500 litros de hidrocarburo.

En el sitio se localizaron y aseguraron 12 tanques tipo frac (frac tank), 27 autotanques, 10 tractocamiones, cuatro motobombas, mangueras de alta presión y un compresor de aire.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que continuará con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.