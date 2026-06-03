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Coahuila

Autoriza jueza de distrito la subasta de AHMSA y Minosa

Esta decision representa un nuevo avance dentro de los procedimientos de quiebra que enfrentan ambas empresas y abre paso a la preparación de una subasta

  • 03
  • Junio
    2026

La jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la nueva propuesta de enajenación de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), lo que representa un nuevo avance dentro de los procedimientos de quiebra que enfrentan ambas empresas y abre paso a la preparación de una subasta para la venta de los activos como una sola unidad productiva. 

La información fue dada a conocer por la Sindicatura de ambas compañías mediante un comunicado oficial a través de Comunicación Social de AHMSA, en el que se difundió una versión simplificada del acuerdo judicial emitido el 2 de junio de 2026 por la autoridad federal encargada de los concursos mercantiles.

De acuerdo con el documento, la juzgadora reiteró que tiene conocimiento de las distintas circunstancias que rodean a las partes involucradas en el proceso. Asimismo, confirmó que el objetivo principal de la subasta continúa siendo la conservación de las empresas, privilegiando una venta bajo el esquema de unidad productiva.

La resolución judicial establece que fue autorizada la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, aunque con algunas modificaciones determinadas por la autoridad jurisdiccional. Esta autorización permitirá continuar con las siguientes etapas previstas dentro del procedimiento concursal.

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Subasta de AHMSA y MINOSA en preparación

Como parte del acuerdo, la jueza requirió al síndico para que, en un plazo legal de tres días, presente diversos documentos indispensables para la organización de la subasta. Entre ellos se encuentran las bases que regularán el procedimiento de venta, el listado definitivo de trabajadores con el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes, así como la cuota concursal correspondiente a los acreedores.

Estos elementos serán fundamentales para definir las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso de comercialización de los bienes y activos de las empresas siderúrgica y minera, actualmente sujetas a procedimientos de quiebra.

La resolución fue emitida por la licenciada Ruth Haggi Huerta García, jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en todo el país.

Subasta de AHMSA y MINOSA mantiene prioridad en conservación empresarial

La Sindicatura señaló que, una vez cumplidos los requerimientos establecidos por la autoridad judicial, el procedimiento continuará con las etapas subsecuentes para la preparación y realización de la subasta.

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener informados a los trabajadores, acreedores y a la comunidad en general sobre los avances que se registren dentro del proceso, conforme se emitan nuevas determinaciones por parte del juzgado competente.

La autorización de esta nueva propuesta de venta representa uno de los movimientos más relevantes dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA, empresas cuya situación financiera ha impactado de manera directa a miles de trabajadores, proveedores y sectores económicos vinculados a la actividad industrial de la Región Centro de Coahuila.


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