Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz

En lo que representa el primer alivio significativo a las tensiones marítimas en el golfo desde el inicio de las hostilidades en febrero, el Gobierno de Irán acordó permitir el tránsito de 20 buques comerciales bajo bandera paquistaní a través del estratégico estrecho de Ormuz. El anuncio, realizado la madrugada de este domingo por las autoridades de Islamabad, es visto como un avance crucial en los esfuerzos de mediación que lidera Pakistán para frenar la escalada de la guerra en Oriente Medio. Un gesto de confianza en medio del conflicto El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que el acuerdo permitirá el flujo de dos barcos diarios. Esta ruta es vital para el comercio global y se mantenía bajo severas restricciones, afectando el suministro de bienes y combustibles a nivel internacional. "Este es un gesto bienvenido y constructivo por parte de Irán. Es un presagio de paz y ayudará a marcar el comienzo de la estabilidad en la región", declaró Dar, enfatizando que la diplomacia y el diálogo son el único camino para resolver la crisis actual.

Diplomacia de alto nivel

La concesión de Teherán no es fortuita; se produce apenas horas después de una extensa conversación telefónica entre el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Durante el enlace, Irán subrayó la necesidad de "generar confianza" como requisito indispensable para avanzar en la propuesta de paz que impulsa Estados Unidos, y de la cual Pakistán actúa como principal canal de comunicación.

Cumbre clave en Islamabad

El levantamiento parcial del bloqueo ocurre en un momento de intensa actividad diplomática. Este domingo, Islamabad recibe a los cancilleres de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

Durante dos días de consultas de alto nivel, los ministros buscarán coordinar una estrategia conjunta que evite una expansión irreversible del conflicto en el Golfo, utilizando este gesto de Irán como base para futuras negociaciones.

Comentarios