Autoriza juez adopción de 936 animales del Refugio Franciscano

El Poder Judicial de la Federación autorizó de manera definitiva la adopción de 936 animales rescatados del denominado Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, tras rechazar un recurso legal que buscaba frenar el proceso impulsado por autoridades de la capital.

¿Qué resolvió el Poder Judicial sobre los animales?

El Juzgado Sexto en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva solicitada por el refugio y una asociación vinculada, con lo que permitió que los animales asegurados puedan ser dados en adopción.

De acuerdo con la resolución, impedir este proceso significaría obstaculizar que los animales encuentren familias que garanticen condiciones adecuadas de cuidado, afecto y atención a sus necesidades básicas.

¿Qué argumentos respaldan la decisión?

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama señaló que el fallo confirma la prioridad del bienestar animal y valida las acciones realizadas por autoridades capitalinas para proteger a los ejemplares rescatados.

El representante legal de la institución, Fernando García Juárez, afirmó que con esta determinación no existen impedimentos para avanzar en el proceso de adopción y brindar a los animales una nueva oportunidad en mejores condiciones.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El caso se originó por denuncias relacionadas con presuntas condiciones de abandono, omisión de cuidados y maltrato dentro del refugio, lo que derivó en el aseguramiento de los animales y en una investigación en curso.

Paralelamente, se mantiene una disputa legal por el predio donde operaba el refugio, ubicado en la capital, lo que ha generado tensiones entre autoridades, organizaciones y colectivos ciudadanos.

La Fiscalía capitalina reportó en su momento 21 muertes previas al rescate final.

¿Qué ha pasado con el predio del refugio?

El Refugio Franciscano operó durante 48 años, pero fue desalojado el 7 de enero tras un conflicto por la propiedad del terreno, originalmente cedido en comodato por Antonio Haghenbeck y de la Lama.

El litigio inició en 2021 y derivó en una resolución judicial en diciembre de 2025 que permitió la toma del inmueble. Posteriormente, una nueva orden determinó la restitución del predio a los administradores del refugio.

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