EUA autoriza venta de petróleo a Cuba bajo ciertas condiciones

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una modificación importante en su política sobre el comercio de hidrocarburos con Cuba, tras meses de tensiones en torno al suministro energético hacia la isla caribeña. Según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se permitirá la exportación y reexportación de petróleo crudo, gas y otros productos derivados, pero únicamente bajo condiciones estrictas diseñadas para evitar que estos recursos beneficien directamente al aparato estatal o militar cubano.

La norma indica que las empresas interesadas en vender combustibles a Cuba podrán solicitar licencias específicas siempre que se asegure que el producto llegue exclusivamente a personas naturales o empresas privadas cubanas, y sea utilizado para fines comerciales o humanitarios dentro de la isla. Esto se implementará a través de lo que el Tesoro denomina una “política favorable de concesión de licencias” bajo la Excepción de Licencia SCP (“Support for the Cuban People License”), que tiene por objetivo apoyar actividades del sector no estatal.

El anuncio destaca que, aunque el combustible que se comercialice tenga origen venezolano, los envíos deberán salir desde territorio estadounidense y cumplir con todas las normas de exportación del Departamento de Comercio y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Bajo esta política, las transacciones que involucren a funcionarios del gobierno cubano, instituciones estatales o fuerzas armadas no serán elegibles para recibir autorización.

Esta medida llega en un contexto de grave escasez de combustible en Cuba, que se ha visto agudizada tras sanciones y bloqueos a envíos de petróleo venezolano.

Como parte de este ajuste, las autoridades cubanas han mostrado una apertura inusual al sector privado para paliar la crisis energética: por primera vez en décadas, se han flexibilizado ciertos requisitos internos para permitir que actores privados importen combustible y participen en actividades relacionadas con la energía. Esta apertura ha sido interpretada como una respuesta a la severa falta de crudo y a las condiciones impuestas por Washington para normalizar algún tipo de comercio energético.

Pese a esta autorización específica, la postura general de Estados Unidos respecto al embargo y a las sanciones contra el gobierno cubano no ha cambiado por completo. La medida apunta a una estrategia más focalizada en apoyar directamente al pueblo cubano y al sector privado, mientras se mantiene presión sobre las estructuras estatales que, según Washington, han contribuido al prolongado deterioro económico de la isla.

