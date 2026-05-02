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Nuevo León

Trazos Mundialistas suma mural 31 rumbo a 2026

Metrorrey y Cultura avanzan con 78 obras urbanas para transformar espacios públicos previo al Mundial, con participación de artistas locales e internacionales

  • 02
  • Mayo
    2026

El proyecto artístico “Trazos Mundialistas”, impulsado en conjunto por Metrorrey y la Secretaría de Cultura, continúa avanzando con la entrega de su mural número 31, como parte de una iniciativa que contempla un total de 78 de obras antes del 31 de mayo.

En esta ocasión, la obra fue realizada por la artista Pilar Cárdenas y el mural, ubicado en infraestructura del Metro, abarca aproximadamente 900 metros cuadrados distribuidos en ocho columnas.

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De acuerdo con autoridades, el proyecto reúne a más de 40 artistas locales, nacionales e internacionales, con intervenciones en puntos clave como Constitución en el Corredor FIFA así como en la Línea 1 del Metro, donde también se conmemoran los 35 años del sistema con 12 murales adicionales.

Sobre su obra, Pilar Cárdenas explicó que el concepto busca integrar las columnas al entorno urbano mediante paisajes representativos de Monterrey, como montañas, vegetación e industria, evitando contrastes excesivos y logrando una armonía visual con el entorno.

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Además de su valor artístico, el proyecto busca fomentar la participación comunitaria, involucrando a estudiantes y promoviendo el arte en espacios públicos durante y después de la Copa del Mundo.


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