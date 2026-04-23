Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
avanzan_obras_andador_guadalupe_rumbo_mundial_2026_9fb19631dd
Nuevo León

Avanzan obras de andador lineal en Guadalupe previo a Mundial

Para los próximos días, se tiene considerado el retiro del recubrimiento de los segmentos faltantes del andador, así como las excavaciones requeridas

  • 23
  • Abril
    2026

El Gobierno de Nuevo León afirmó este miércoles que las obras de rehabilitación integral del Andador Lineal Guadalupe continúan previo al Mundial 2026.

avanzan-obras-andador-guadalupe-rumbo-mundial-2026.jpg

A través de la Consultora de Desarrollo Turístico (CODETUR), avanzan en el camellón central de las avenidas Valparaíso y Las Torres, el cual será considerado como uno de los principales puntos de acceso peatonal al Estadio Monterrey.

De acuerdo con la titular Alejandra Morales, se reportó un avance del 41.5% tras haber iniciado el pasado 27 de marzo.

“La rehabilitación de este andador es parte del legado que dejaremos a la ciudad. Este será uno de los puntos más transitados durante el Mundial y después seguirá siendo un espacio seguro para el esparcimiento de las familias y la ciudadanía ya que será un lugar con accesibilidad para todos y comodidades de primer nivel”, manifestó la titular de la CODETUR.

avanzan-obras-andador-guadalupe-rumbo-mundial-2026.jpg

Estas son las actividades en proceso para avanzar en andador lineal

  • Retiro de escombro: Se limpia el espacio para poder continuar con la obra.
  • Escarificado de andador: Se retira el recubrimiento existente del andador para mejorar la adherencia de la capa de asfalto y evitar grietas.
  • Pruebas de laboratorio: Se realizan ensayos y pruebas para garantizar la resistencia y calidad del material a utilizar.
  • Afine y Nivelación: Se nivelan y pulen terrenos y superficies para obtener acabados planos, uniformes y nivelados.
  • Colado de guarniciones planas en puntas: Colado donde se unen las rampas con la vialidad.
  • Cajas para cimbra guarnición fotoluminiscente: Excavación que requiere CEMEX para poder colocar la cimbra y después colar el concreto fotoluminiscente.

avanzan-obras-andador-guadalupe-rumbo-mundial-2026.jpg

Para los próximos días, se tiene considerado el retiro del recubrimiento de los segmentos faltantes del andador, así como las excavaciones requeridas y el colado en lo faltante.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

HECHO_EN_NUEVO_LEON_CRECE_Y_SE_FORTALECE_SAMUEL_GARCIA_2_fe94223a2c
Invita Mariana Rodríguez a Hecho en Nuevo León Mundialista
Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
publicidad

Últimas Noticias

Policia_49a1caf4bb
Ataque armado en bloqueo deja seis muertos en Chiapas
ICE_6a56d0843a
Cae ofensiva migratoria: bajan 12% arrestos de ICE en EUA
large_Whats_App_Image_2025_04_12_at_3_23_33_PM_bfc2d85ef4_5bd3356c81
André-Pierre Gignac: el delantero que marcó una era en Tigres
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×