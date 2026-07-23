Autoridades afirmaron que el objetivo de garantizar el cuadro básico de medicamentos en el primer y segundo nivel de atención

Inicio / Tamaulipas / Avanzan en abasto de medicamentos en IMSS 13; persiste carencia

El diputado local Víctor García Fuentes señaló que, aunque se han registrado avances en el abasto de medicamentos en Tamaulipas, particularmente en hospitales de segundo nivel, aún persisten carencias en unidades como el Hospital de Zona 13 del IMSS en Matamoros.

Indicó que, de acuerdo con autoridades del sector salud, el suministro de medicamentos ha mejorado de manera significativa en las claves más importantes; sin embargo, reconoció que continúan las quejas de derechohabientes cuando los tratamientos recetados no están disponibles.

“Hay que hacer caso a las quejas de la gente, porque se molestan cuando un médico autoriza un medicamento y no se lo brinda el sector salud”, expresó.

El legislador subrayó que el Gobierno de Tamaulipas contempla respaldar con recursos económicos en caso de presentarse desabasto, con el objetivo de garantizar el cuadro básico de medicamentos en el primer y segundo nivel de atención.

Destacan participación del titular de dependencia sanitaria

Asimismo, destacó la participación del secretario de Salud en la entidad, Ricardo Guerrero Morales, en la supervisión y ejecución de estrategias para fortalecer el sistema de salud.

En cuanto al Hospital General de Zona No. 13 del IMSS en Matamoros, García Fuentes reconoció que requiere mayor atención, por lo que aseguró que se mantiene en coordinación con autoridades del IMSS para dar seguimiento a sus necesidades.

Finalmente, afirmó que en Tamaulipas el presupuesto destinado al sector salud ha aumentado, aunque parte de estos recursos se han canalizado a través de la Coordinación Estatal de Bienestar.