Bajan los percances viales, aumentan los de motociclistas

Los choques entre vehículos continúan siendo el incidente más frecuente en las carreteras y calles. En el periodo analizado se acumularon 36,723 colisiones

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de riesgo en las vialidades de Coahuila. Aunque en los últimos cinco años la entidad ha mostrado una disminución general en el número de percances, los incidentes relacionados con motociclistas mantienen una tendencia al alza, convirtiéndose en uno de los principales focos de preocupación para las autoridades.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila- 05 de agosto

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2021 y 2025 se contabilizaron 54,733 accidentes viales en el estado, con una reducción gradual en la mayoría de los tipos de percances registrados durante ese periodo.

Los choques entre vehículos continúan siendo el incidente más frecuente en las carreteras y calles de Coahuila. En el periodo analizado se acumularon 36,723 colisiones, aunque la cifra anual descendió de 7,837 casos en 2021 a 7,109 durante 2025.

Los atropellamientos también mostraron una tendencia a la baja. En cinco años se documentaron 1,480 personas atropelladas, al pasar de 298 casos registrados en 2021 a 257 durante el año pasado.

Sin embargo, el comportamiento es distinto en los accidentes que involucran motocicletas. Mientras otros indicadores disminuyen, este tipo de percances continúa en aumento, al pasar de 1,241 casos en 2021 a 1,627 en 2025, reflejando el creciente uso de este medio de transporte y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad vial.

Las colisiones contra objetos fijos, como postes, bardas, puentes y semáforos, también registraron una disminución importante. De 1,590 accidentes contabilizados en 2021, la cifra descendió a mil 181 durante 2025.

Las volcaduras siguieron la misma tendencia, al reducirse de 261 hechos a 168 en el mismo periodo, mientras que el resto de los accidentes corresponde a salidas del camino, atropellamiento de animales, caídas de pasajeros, incendios de vehículos, colisiones con trenes y otros incidentes registrados en la estadística oficial.

Otro de los sectores vulnerables son los ciclistas. Entre 2021 y 2025, un total de 748 personas que se desplazaban en bicicleta fueron atropelladas en Coahuila. Aunque el indicador también presentó una disminución, al pasar de 177 casos en 2021 a 131 durante el año pasado, las cifras evidencian que quienes utilizan medios de transporte no motorizados continúan expuestos a riesgos importantes en la vía pública.

Las estadísticas del INEGI muestran que, si bien la incidencia de accidentes viales mantiene una tendencia descendente en términos generales, los siniestros relacionados con motociclistas representan el principal indicador que continúa creciendo y que plantea nuevos retos para la seguridad vial en la entidad.