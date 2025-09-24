Cerrar X
operativo_carrusel_miramar_6aab513431
Tamaulipas

Bajan accidentes viales en Playa Miramar tras operativos Carrusel

Autoridades de Ciudad Madero explicaron que los operativos se aplican principalmente los viernes, sábados y domingos, con especial énfasis en horarios nocturnos

  • 24
  • Septiembre
    2025

Con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito, principalmente entre jóvenes motociclistas, el Ayuntamiento de Ciudad Madero, en coordinación con autoridades federales y estatales, mantiene activos los operativos disuasivos denominados “Carrusel” en Playa Miramar, mismos que han arrojado resultados positivos durante las últimas semanas.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín, informó que gracias a estas acciones interinstitucionales, se ha logrado disminuir notablemente el número de percances vehiculares que en meses anteriores se habían disparado, sobre todo durante los fines de semana. 

Explicó que la medida se centra en el control de la velocidad, el uso obligatorio del casco y la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Detalló que la implementación de los operativos, que involucran a la Secretaría de Marina, la Guardia Estatal y la Dirección de Tránsito, lleva aproximadamente dos meses y medio con mayor rigor, periodo en el que no se han registrado accidentes graves en la zona de playa ni en su periferia, lo que representa un cambio considerable en las estadísticas locales.

El funcionario precisó que las sanciones incluyen la retención de motocicletas cuando sus conductores incumplen con las medidas básicas de seguridad, como portar casco o contar con documentos en regla.

En promedio, señaló, entre 15 y 20 motocicletas son aseguradas cada fin de semana, dependiendo de la magnitud de las faltas detectadas durante los recorridos.

Los operativos se aplican principalmente los viernes, sábados y domingos, con especial énfasis en horarios nocturnos, donde se concentra el mayor número de visitantes y se presentan más riesgos por el consumo de alcohol.

 No obstante, se analiza ampliar los horarios hasta las 3:00 de la mañana con el apoyo de la zona naval y las corporaciones participantes.

Finalmente, recalcó que los “Carrusel” no tienen un carácter recaudatorio, sino preventivo, pues su objetivo es generar conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y proteger su vida mediante el uso del casco.

“No se trata de un recordatorio, sino de una medida de seguridad y prevención que ha dado frutos y que vamos a reforzar”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c65de626_ac88_4625_bd11_eaa2c1198f2a_fb6c1243cc
Buscan prevenir enfermedades con semana de salud pública
EH_UNA_FOTO_e3c878a7ce
Incrementan accidentes de menores de edad en motocicleta
9f27c847_2241_4046_9cd7_e871c5b6a736_5950187585
Aumentan accidentes vehiculares en Reynosa; analizan operativos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1c10a105ea
Ingresa frente frío 4 con lluvias y vientos moderados
intento_robo_banco_saltillo_947f2d19fe
Intento de robo a banco en Saltillo deja un hombre detenido
estacion_tren_victoria1_cf8c0417ca
Dejan en el abandono estación del ferrocarril en Ciudad Victoria
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×