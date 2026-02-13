Delitos de alto impacto bajan 75%: Miguel Flores

A la fecha, los delitos de alto impacto en Nuevo León registran una disminución del 75 por ciento en comparación con 2025, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Nuevo León reporta reducción histórica en delitos de alto impacto

El funcionario destacó que, pese a que 2025 fue considerado el mejor año en materia de seguridad en la última década, las cifras actuales muestran una tendencia aún más favorable.

“Como bien sabemos, el año 2025 fue el mejor año de los últimos 10 años en materia de seguridad, pues hoy nos toca medirnos bajo el año pasado. Nuevo León, una vez más siendo víctima de nuestros propios éxitos, nos toca medirnos contra el mejor año de los últimos 10 años; aun así, esta semana tenemos una reducción del 75 por ciento contra el año pasado, que fue el mejor año de los últimos 10 años. Eso quiere decir que seguimos a la baja”.

Estrategia Presencia Total impulsa resultados en seguridad

Flores Serna subrayó que estos resultados son producto de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, mediante la estrategia de seguridad denominada Presencia Total, la cual refuerza la vigilancia y el despliegue operativo en puntos estratégicos del estado.

Indicadores muestran tendencia sostenida a la baja

De acuerdo con el secretario, la disminución sostenida en los indicadores delictivos demuestra que las acciones implementadas continúan dando resultados, incluso al compararse con 2025, año que, de acuerdo con autoridades estatales, marcó los mejores registros en materia de seguridad durante la última década.

