Cerrar X
srths_318af8f3d5
Nacional

Ataque armado en bar de Tula deja siete muertos y 10 heridos

Un comando atacó el bar La Resaka en Tula, Hidalgo, dejando siete muertos y 10 heridos. Autoridades investigan; no hay detenidos

  • 29
  • Noviembre
    2025

Un violento ataque armado se registró durante los primeros minutos de este sábado en el bar La Resaka, ubicado sobre la carretera Tula-Refinería, a la altura de la comunidad Llano Primera, en el municipio de Tula, Hidalgo.

Un grupo armado irrumpió en el establecimiento y abrió fuego contra los asistentes.

De acuerdo con fuentes de seguridad estatales, cuatro personas murieron en el lugar, entre ellas una mujer.

Otras 10 resultaron lesionadas, y tres de ellas fallecieron posteriormente en un hospital debido a la gravedad de sus heridas, elevando la cifra de víctimas mortales a siete.

El bar fue acordonado por elementos de seguridad, quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de indicios.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque ni ha ofrecido detalles sobre el posible móvil del atentado.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
EH_CONTEXTO_2025_11_29_T092812_930_f5db1b520b
Fiscal de Michoacán niega abusos en detención de ‘El Licenciado’
AP_25331700258814_da7063e820
Muere uno de los Guardias Nacional atacados en Washington
publicidad

Últimas Noticias

41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T114433_737_542a053124
Verstappen gana en Qatar y el título se definirá en Abu Dabi
AP_25334571130167_1484a6340c
Honduras vota en comicios tensos y con presión desde EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×