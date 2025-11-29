Ataque armado en bar de Tula deja siete muertos y 10 heridos

Un violento ataque armado se registró durante los primeros minutos de este sábado en el bar La Resaka, ubicado sobre la carretera Tula-Refinería, a la altura de la comunidad Llano Primera, en el municipio de Tula, Hidalgo.

Un grupo armado irrumpió en el establecimiento y abrió fuego contra los asistentes.

De acuerdo con fuentes de seguridad estatales, cuatro personas murieron en el lugar, entre ellas una mujer.

Otras 10 resultaron lesionadas, y tres de ellas fallecieron posteriormente en un hospital debido a la gravedad de sus heridas, elevando la cifra de víctimas mortales a siete.

El bar fue acordonado por elementos de seguridad, quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de indicios.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque ni ha ofrecido detalles sobre el posible móvil del atentado.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

