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Coahuila

Suspenden bar durante revisión en el Centro Histórico de Saltillo

Además se efectuaron revisiones preventivas y de rutina, verificándose permisos, documentación vigente, aforos y medidas de seguridad.

  • 13
  • Junio
    2026

Un establecimiento del Centro Histórico de Saltillo fue suspendido durante un operativo de supervisión realizado por autoridades municipales, como parte de las acciones permanentes para verificar el cumplimiento de normas de seguridad, permisos y condiciones de operación en bares y restaurantes de la zona.

La revisión se llevó a cabo en diversos negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, donde personal de distintas dependencias municipales inspeccionó documentación, licencias de funcionamiento, aforos permitidos y medidas de protección civil.

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El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que el objetivo de estos operativos es garantizar que los establecimientos operen conforme a la normatividad vigente y ofrecer condiciones seguras tanto para clientes como para trabajadores y habitantes del sector.

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron incumplimientos en uno de los establecimientos visitados, por lo que se procedió a la suspensión de actividades mientras se atienden las observaciones realizadas por la autoridad municipal.

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Además de la suspensión, en otros negocios se efectuaron revisiones preventivas y de rutina sin que se reportaran incidencias mayores, verificándose permisos, documentación vigente, aforos y medidas de seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente, así como personal de Protección Civil y Bomberos.

Rojas Oyervides señaló que este tipo de acciones continuarán realizándose de manera periódica en el Centro Histórico y otros sectores de Saltillo con el propósito de mantener el orden, la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones municipales. 

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