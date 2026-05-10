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Coahuila

Suspenden bar al sur de Saltillo por irregularidades de seguridad

Autoridades clausuraron La Pispireta tras detectar salidas de emergencia bloqueadas, cableado expuesto y documentación incompleta durante un operativo nocturno

  • 10
  • Mayo
    2026

Autoridades municipales realizaron la suspensión del bar “La Pispireta”, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, tras detectarse diversas irregularidades durante un operativo efectuado la noche del jueves.

La intervención fue coordinada por distintas dependencias del Gobierno Municipal con el objetivo de reforzar la seguridad en establecimientos de este tipo.

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El operativo inició alrededor de las 23:30 horas y estuvo encabezado por personal de Protección Civil, con apoyo de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste.

Durante la inspección se encontraron varias anomalías, entre ellas una salida de emergencia bloqueada con candado, extintores obstruidos, cableado eléctrico expuesto y documentación incompleta, lo que derivó en la colocación de sellos de suspensión


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