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Coahuila

Bloqueo por caso Luisa Fernanda en Fundadores desata caos vial

La movilización provocó el cierre de los carriles de poniente a oriente, además de bloqueos en accesos y puentes vehiculares a la altura de Juan Navarro

  • 23
  • Mayo
    2026

La tarde de este sábado, un grupo de familiares y allegados de Luisa Fernanda tomó el bulevar Fundadores para exigir avances contundentes en el proceso judicial relacionado con la joven.

La movilización provocó el cierre de los carriles de poniente a oriente, además de bloqueos en accesos y puentes vehiculares a la altura de Juan Navarro, generando largas filas de automóviles y afectaciones al transporte público.

Durante la protesta, los manifestantes reclamaron que las autoridades actúen con mayor firmeza contra el presunto responsable, quien fue ingresado al penal el viernes pasado.

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Sin embargo, denunciaron que el proceso legal no contempla el delito de feminicidio, sino únicamente cargos por agresiones cometidas contra la víctima cuando aún vivía, situación que consideran insuficiente y que podría derivar en una eventual liberación.

Elementos de tránsito implementaron desvíos y operativos para reducir el impacto vial, aunque la circulación permaneció complicada durante varias horas.

Los participantes aseguraron que mantendrán las manifestaciones hasta que el caso sea reclasificado y se garantice una investigación acorde con la gravedad de los hechos denunciados.


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