Irak pierde 90 % de exportaciones por bloqueo en Ormuz

Irak enfrenta una severa caída en sus exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz, luego de que en abril enviara solo 10 millones de barriles por esta ruta, una disminución de 89.2 % respecto a los 93 millones mensuales que comercializaba antes del conflicto bélico con Irán iniciado el 28 de febrero.

El nuevo ministro de Petróleo, Basim Mohamed, explicó que la reducción responde al impacto directo de la guerra y al bloqueo de facto sobre esta estratégica vía marítima, de la cual dependía cerca del 90 % de las ventas petroleras iraquíes.

El bloqueo afecta la principal vía energética

De acuerdo con datos del Ministerio de Petróleo, la caída comenzó a reflejarse desde marzo, cuando las exportaciones se redujeron a 18 millones de barriles.

El estrecho de Ormuz ha sido históricamente una ruta esencial para Irak, por donde transita la mayor parte de su producción destinada a mercados internacionales.

Mohamed señaló que las restricciones impuestas primero por Irán y posteriormente por Estados Unidos agravaron la crisis exportadora, generando presión sobre la economía nacional.

Gobierno apuesta por inversión extranjera

Frente a este escenario, el funcionario afirmó que la estrategia del Gobierno iraquí buscará reforzar la presencia de compañías extranjeras para elevar la producción, modernizar infraestructura y desarrollar capacidades técnicas locales.

También destacó que Irak posee amplias reservas petroleras y condiciones para convertirse en una potencia energética, por lo que se impulsará el desarrollo de más provincias productoras de crudo para fortalecer la economía.

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