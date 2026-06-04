México gana arbitraje y evita reclamación de US$315 millones

México ganó este jueves el arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) iniciado por la empresa Silver Bull Resources, Inc., por más de 315 millones de dólares.

La Secretaría de Economía representó con éxito al Estado mexicano en este caso iniciado en 2023, donde la empresa estadounidense inició al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante el organismo encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados en el Banco Mundial.

En este proceso, Silver Bull argumentó que adquirió entre 1996 y 2002 diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila. Según la empresa, una cooperativa minera local frustró el desarrollo de un proyecto minero con el supuesto apoyo de autoridades locales desde septiembre de 2019.

México argumentó que autoridades actuaron de manera razonable

Sin embargo, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron razonablemente frente al conflicto social debido a que las reclamaciones estaban fuera del alcance del TLCAN, por lo que Silver Bull no contaba con la capacidad técnica y financiera para poner en marcha el proyecto.

Con estos antecedentes, el Tribunal Arbitral resolvió el caso a favor de México, por lo que rechazó la acusación de que el Estado mexicano bloqueó este proyecto.

Consideró que no contaba con competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull. Asimismo, el Tribunal ordenó reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos del arbitraje.

México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

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