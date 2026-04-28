ONU facilita transporte terrestre en Medio Oriente ante bloqueo

La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció este martes la creación de un observatorio digital para coordinar y agilizar el transporte terrestre de mercancías en Medio Oriente, ante la disrupción comercial provocada por la guerra en Irán y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

La herramienta, presentada en Ginebra tras una reunión con autoridades de transporte y aduanas de 12 países, busca ofrecer información en tiempo real sobre rutas disponibles, pasos fronterizos y procesos aduaneros, con el objetivo de mejorar la planificación logística y aliviar la presión sobre corredores alternativos.

El tráfico marítimo se desploma

Desde el inicio del conflicto, el paso de buques por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético y de contenedores del mundo, cayó más de 90 %, obligando a redirigir mercancías por vía terrestre.

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Como resultado, se disparó el uso de rutas por carretera desde Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait hacia puertos saudíes del mar Rojo, especialmente Yeda, donde el volumen de mercancías aumentó 140 % desde febrero.

Actualmente, el puerto de Yeda procesa cerca de 120 mil contenedores semanales, frente a los 50 mil previos al conflicto, consolidándose como eje de emergencia para el comercio regional.

La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) alertó que la demanda en estos corredores supera en cinco veces su capacidad operativa, debido a escasez de conductores, infraestructura limitada y saturación aduanera.

El impacto económico ha sido inmediato: transportar un solo contenedor desde Emiratos Árabes hasta Yeda supera ya los 4 mil euros, cuando antes costaba menos de mil.

Este incremento amenaza cadenas de suministro esenciales y presiona precios internacionales en sectores estratégicos.

Entre las mercancías más transportadas por estas nuevas rutas destacan alimentos, materiales de construcción y urea, fertilizante clave producido en la región del Golfo.

La ONU advirtió que el precio de la urea ya aumentó 20 % por la crisis, generando efectos en cadena en mercados agrícolas como Estados Unidos y Brasil, con riesgos para la productividad alimentaria global.

Ante el colapso logístico, UNECE impulsa una mayor adopción del Convenio TIR, sistema internacional que permite el tránsito de mercancías en contenedores sellados con menos inspecciones fronterizas.

Según Naciones Unidas, este mecanismo puede reducir hasta 92 % los tiempos de cruce fronterizo y disminuir costos de transporte en 50 %, convirtiéndose en una herramienta central para mantener el flujo comercial.

Como parte de la respuesta regional, Arabia Saudí se comprometió a movilizar hasta 500 mil camiones para sostener el comercio terrestre alternativo, una cifra comparable al total de vehículos de carga que operan actualmente en Francia.

Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca del 30 % del petróleo mundial y casi el 3 % del tráfico global de portacontenedores, equivalente a medio millón de contenedores semanales.

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