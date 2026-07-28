Brinda Municipio apoyo a familia que perdió vivienda en incendio

No obstante, luego de una visita realizada a la familia afectada, finalmente este martes se le entregó la ayuda por parte del ayuntamiento

La Administración Municipal de Torreón brindó apoyo a una familia que perdió su vivienda tras un incendio registrado en la colonia Ampliación Zaragoza Sur, mediante la entrega de material de construcción y diversos artículos de primera necesidad para ayudar en la recuperación de su patrimonio.

Entregan material para rehabilitar la vivienda

El apoyo fue entregado a la señora Alma Janeth Barajas Martínez a través de la Dirección de Desarrollo Social, dependencia que proporcionó el material necesario para iniciar la rehabilitación de la vivienda, además de otros insumos para atender las necesidades más urgentes de la familia afectada.

El director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que por instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, la respuesta a este tipo de emergencias debe ser inmediata, con el objetivo de respaldar a las familias que enfrentan situaciones extraordinarias y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Investigan las causas del incendio

El incendio de esta vivienda se registró la semana pasada; aún se investigan las causas del siniestro. No obstante, luego de una visita realizada a la familia afectada, finalmente este martes se le entregó la ayuda por parte del ayuntamiento.