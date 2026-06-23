Brindará Renacer Dharma apoyo a padres que perdieron un hijo

El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el décimo segundo aniversario de Renacer Dharma y se llevará a cabo en el ULSA.

Con el objetivo de brindar acompañamiento emocional a madres y padres que enfrentan el duelo por la muerte de un hijo, la asociación Renacer Dharma Saltillo realizará este sábado 27 de junio su tradicional ciclo de conferencias gratuitas, un espacio diseñado para ofrecer herramientas, orientación y apoyo a quienes atraviesan uno de los procesos más dolorosos que puede vivir una familia.

La presidenta de la asociación, Yaya de García, señaló que muchas personas enfrentan este tipo de pérdidas en soledad, sin acceso a atención psicológica especializada o sin una red de apoyo que les permita expresar sus emociones y avanzar en su proceso de duelo.

“Lo más difícil es reconocer que necesitamos ayuda. Muchas veces las personas se aíslan, sienten que nadie puede entender lo que están viviendo y terminan enfrentando solas un dolor muy profundo. Por eso buscamos crear espacios donde sepan que no están solos”, explicó.

El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el décimo segundo aniversario de Renacer Dharma y se llevará a cabo en el Auditorio de la Universidad La Salle (ULSA), con registro a partir de las 9:00 de la mañana e inicio de actividades a las 10:00 horas.

La jornada contará con la participación de tres especialistas en acompañamiento emocional y procesos de duelo. La primera conferencia estará a cargo de Carolina Burgos Navarro, psicóloga clínica y tanatóloga originaria de Hermosillo, Sonora, quien abordará el tema “La esperanza en tiempos de dolor”.

Posteriormente se presentará María Valentina Martínez Olguín, conferencista, escritora y coach tanatológica procedente de la Ciudad de México, con la charla “No te canses: cuando el amor pesa más que la ausencia”, enfocada en el proceso de adaptación tras la pérdida de un ser querido.

Como cierre del programa, Sandra Martínez impartirá un taller de Yoga de la Risa, actividad que busca ayudar a los asistentes a liberar emociones y encontrar un momento de equilibrio después de las reflexiones compartidas durante las conferencias.

Yaya de García destacó que, además de este encuentro anual, la asociación mantiene durante todo el año sesiones gratuitas de acompañamiento tanatológico para padres, madres, hermanos, abuelos y familiares que enfrentan la pérdida de un hijo o ser querido.

“Cada quince días tenemos reuniones de apoyo totalmente gratuitas. No solamente participan papás y mamás; también pueden acudir hermanos, tíos o abuelitos que estén viviendo este proceso y necesiten acompañamiento”, comentó.

La organizadora hizo un llamado a las personas que atraviesan una situación de duelo a acercarse y aprovechar estas actividades, al considerar que buscar ayuda profesional y compartir experiencias con otras familias puede marcar una diferencia importante en su recuperación emocional.

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad. Los interesados pueden solicitar información adicional a través del número de WhatsApp 844 160 8531 o mediante las redes sociales de Renacer Dharma Saltillo.